Sverige

  • WEB_INRIKES

    Artisten Petter Wallenberg anmälde hatet. Foto: Viktoria Bank/TT

  • WEB_INRIKES

    Petter Wallenberg vill att fler anmäler hat och hot. Foto: Viktoria Bank/TT

Han vill stoppa hatet

Den här veckan är
festivalen Pride i Stockholm.
Pride handlar om rätten
att få vara den du är
och älska vem du vill.

Det gäller särskilt
hbtq-personer.
Det är homosexuella,
bisexuella,
transpersoner
och queerpersoner.

Artisten Petter Wallenberg
vill stoppa hatet
mot hbtq-personer.

– Det handlar om rätten
att leva och finnas till,
säger han.

Han har fått många hot
och mordhot.
Hoten kom när han
läste sagor för barn.
Han var klädd som kvinna
med klänning och smink.

– Jag valde
att kämpa mot hatet,
säger Petter Wallenberg.

Han anmälde hoten till poliserna.
Fyra personer blev dömda.

Han har hjälpt andra att anmäla.
Nu finns 300 anmälningar
och 23 domar om brott.

Nu startar han gruppen
Hatbrottsrådet.
Den som varit med
om hat och hot
kan få stöd där.

– Förhoppningsvis gör det
att fler vågar anmäla,
säger han.

På torsdag den 30 juli
talar Petter Wallenberg på Pride.

På lördag den 1 augusti är
den stora paraden Pride
genom Stockholm.

8 SIDOR/TT

30 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Yonni skriver:
    30 juli, 2026 kl. 09:36

    Vad betyder queerperson?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 juli, 2026 kl. 11:13

      Hej!
      Queer är ett ord för personer
      som inte tycker att de vanliga orden
      för kön eller sexualitet passar dem.
      Det kan vara en person
      som inte känner sig som
      bara man eller bara kvinna.

      Hälsningar,
      8 Sidor

    2. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 juli, 2026 kl. 14:39

      Hej!

      Hej!
      Du kan läsa i 8 Sidors lista med ord om hbtqi.
      https://8sidor.se/kultur/2019/07/ordlista-om-hbtq/

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Anna skriver:
    30 juli, 2026 kl. 10:11

    Jag tycker att människor får leva med vem dom vill ,bara dom är lyckliga.

    Svara
  3. Robert skriver:
    30 juli, 2026 kl. 13:26

    Vilka är skillnaderna mellan homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 juli, 2026 kl. 14:34

      Hej!

      Du kan läsa i 8 Sidors lista med ord om hbtqi.
      https://8sidor.se/kultur/2019/07/ordlista-om-hbtq/

      Hälsningar,
      8 Sidor

  4. Anonym skriver:
    30 juli, 2026 kl. 14:19

    Jag tror det är omöjligt bli älskad av alla.
    Föresten man kan gå förbi och träffa HBTQ personer utan veta om det. Jag ser de dagligen, även i spegeln (mig).

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar