Sverige
Artisten Petter Wallenberg anmälde hatet. Foto: Viktoria Bank/TT
Petter Wallenberg vill att fler anmäler hat och hot. Foto: Viktoria Bank/TT
Han vill stoppa hatet
Den här veckan är
festivalen Pride i Stockholm.
Pride handlar om rätten
att få vara den du är
och älska vem du vill.
Det gäller särskilt
hbtq-personer.
Det är homosexuella,
bisexuella,
transpersoner
och queerpersoner.
Artisten Petter Wallenberg
vill stoppa hatet
mot hbtq-personer.
– Det handlar om rätten
att leva och finnas till,
säger han.
Han har fått många hot
och mordhot.
Hoten kom när han
läste sagor för barn.
Han var klädd som kvinna
med klänning och smink.
– Jag valde
att kämpa mot hatet,
säger Petter Wallenberg.
Han anmälde hoten till poliserna.
Fyra personer blev dömda.
Han har hjälpt andra att anmäla.
Nu finns 300 anmälningar
och 23 domar om brott.
Nu startar han gruppen
Hatbrottsrådet.
Den som varit med
om hat och hot
kan få stöd där.
– Förhoppningsvis gör det
att fler vågar anmäla,
säger han.
På torsdag den 30 juli
talar Petter Wallenberg på Pride.
På lördag den 1 augusti är
den stora paraden Pride
genom Stockholm.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026
Vad betyder queerperson?
Hej!
Queer är ett ord för personer
som inte tycker att de vanliga orden
för kön eller sexualitet passar dem.
Det kan vara en person
som inte känner sig som
bara man eller bara kvinna.
Hälsningar,
8 Sidor
Hej!
Hej!
Du kan läsa i 8 Sidors lista med ord om hbtqi.
https://8sidor.se/kultur/2019/07/ordlista-om-hbtq/
Hälsningar,
8 Sidor
Jag tycker att människor får leva med vem dom vill ,bara dom är lyckliga.
Vilka är skillnaderna mellan homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner?
Hej!
Du kan läsa i 8 Sidors lista med ord om hbtqi.
https://8sidor.se/kultur/2019/07/ordlista-om-hbtq/
Hälsningar,
8 Sidor
Jag tror det är omöjligt bli älskad av alla.
Föresten man kan gå förbi och träffa HBTQ personer utan veta om det. Jag ser de dagligen, även i spegeln (mig).