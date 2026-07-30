Han vill stoppa hatet

Den här veckan är

festivalen Pride i Stockholm.

Pride handlar om rätten

att få vara den du är

och älska vem du vill.

Det gäller särskilt

hbtq-personer.

Det är homosexuella,

bisexuella,

transpersoner

och queerpersoner.

Artisten Petter Wallenberg

vill stoppa hatet

mot hbtq-personer.

– Det handlar om rätten

att leva och finnas till,

säger han.

Han har fått många hot

och mordhot.

Hoten kom när han

läste sagor för barn.

Han var klädd som kvinna

med klänning och smink.

– Jag valde

att kämpa mot hatet,

säger Petter Wallenberg.

Han anmälde hoten till poliserna.

Fyra personer blev dömda.

Han har hjälpt andra att anmäla.

Nu finns 300 anmälningar

och 23 domar om brott.

Nu startar han gruppen

Hatbrottsrådet.

Den som varit med

om hat och hot

kan få stöd där.

– Förhoppningsvis gör det

att fler vågar anmäla,

säger han.

På torsdag den 30 juli

talar Petter Wallenberg på Pride.

På lördag den 1 augusti är

den stora paraden Pride

genom Stockholm.

8 SIDOR/TT