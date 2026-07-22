Staty av Michael Jackson

Staden Ängelholm i Skåne

har en ny staty.

Den föreställer

artisten Michael Jackson.

Den är tio meter hög.

Den är gjord

av materialet glasfiber.

George Buzatu köpte statyn

för många år sedan.

Det har varit hans dröm i många år

att kunna ställa upp den.

Han tycker mycket om

Michael Jacksons musik.

Han säger att den har

räddat honom

när livet har varit svårt.

– Jag blir glad av den

och hoppas att andra

blir det också, säger han.

Många kommer nu till staden Ängelholm

för att se statyn.

Den finns i ett område

med industrier.

George Buzatu hoppas

att statyn blir kvar för alltid.

8 SIDOR/TT