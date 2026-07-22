Kultur
Statyn av Michael Jackson i staden Ängelholm. Foto: Andreas Hillergren/TT
Många besöker Ängelholm och tittar på statyn av Michael Jackson. Foto: Andreas Hillergren/TT
Staty av Michael Jackson
Staden Ängelholm i Skåne
har en ny staty.
Den föreställer
artisten Michael Jackson.
Den är tio meter hög.
Den är gjord
av materialet glasfiber.
George Buzatu köpte statyn
för många år sedan.
Det har varit hans dröm i många år
att kunna ställa upp den.
Han tycker mycket om
Michael Jacksons musik.
Han säger att den har
räddat honom
när livet har varit svårt.
– Jag blir glad av den
och hoppas att andra
blir det också, säger han.
Många kommer nu till staden Ängelholm
för att se statyn.
Den finns i ett område
med industrier.
George Buzatu hoppas
att statyn blir kvar för alltid.
8 SIDOR/TT
Michael Jackson
- Michael Jackson är en
av världen mest kända artister.
- Han har gjort låtar
som Thriller, Billie Jean och Beat it.
- Michael Jackson dog år 2009.
Då var han 50 år.
- I år kom en ny film på bio
om Michael Jacksons liv.
Filmen heter Michael.
8 Sidor har skrivit om filmen
22 juli 2026