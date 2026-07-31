Världen
Människor som simmat till området Ceuta. Foto: Antonio Sempere/AP/TT
Många tusen människor har kommit till Ceuta det senaste dygnet. Foto: Antonio Sempere/AP/TT
Människor sitter på gatan i Ceuta. Foto: Antonio Sempere/AP/TT
Människor simmar över gränsen
Det senaste dygnet har
ungefär 50 tusen människor
kommit till området Ceuta
i norra Afrika.
De vill ha ett annat liv.
Ceuta är en del
av landet Spanien.
Spaniens lagar gäller.
Spanien är med
i Europeiska unionen, EU.
Många människor
tar sig till Ceuta
för att försöka få leva
i Spanien och EU.
En viktig domstol i Spanien
har bestämt att den
som simmar till Ceuta
inte får skickas tillbaka
till sitt land.
Spanien måste först undersöka
om personen får stanna.
Många simmar därför till Ceuta.
De simmar över gränsen
från Marocko.
Ungefär 40 har drunknat.
Det är kaos i Ceuta.
Det säger poliserna.
De kan inte ta hand om alla.
Barn som kommit ensamma
sover i parkerna
och på gatorna.
Flera andra länder i EU
säger att de nu
ska vakta noga
vid sina gränser.
EU har en politik
om att färre människor
ska få komma till EU.
8 SIDOR/TT
31 juli 2026
Ja vad ska man säga om detta??
Min man berättade om det. I en video simmar en 12-årig pojke och är fastbunden vattenflaskor ”flytväst”.
man kan inte ta emot hur många som helst. bättre bevakning vid gränserna.
Skicka tillbaka dem.
jag tycker också att man ska skicka tillbaka til Marocko.
och vad då, Maja?
Vi kan inte tycka synd om alla flyktingar.närliggande länderna kan väl öppna portarna.
Timmy, vad menar du?