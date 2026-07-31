Människor simmar över gränsen

Det senaste dygnet har

ungefär 50 tusen människor

kommit till området Ceuta

i norra Afrika.

De vill ha ett annat liv.

Ceuta är en del

av landet Spanien.

Spaniens lagar gäller.

Spanien är med

i Europeiska unionen, EU.

Många människor

tar sig till Ceuta

för att försöka få leva

i Spanien och EU.

En viktig domstol i Spanien

har bestämt att den

som simmar till Ceuta

inte får skickas tillbaka

till sitt land.

Spanien måste först undersöka

om personen får stanna.

Många simmar därför till Ceuta.

De simmar över gränsen

från Marocko.

Ungefär 40 har drunknat.

Det är kaos i Ceuta.

Det säger poliserna.

De kan inte ta hand om alla.

Barn som kommit ensamma

sover i parkerna

och på gatorna.

Flera andra länder i EU

säger att de nu

ska vakta noga

vid sina gränser.

EU har en politik

om att färre människor

ska få komma till EU.

8 SIDOR/TT