Världen

  • APTOPIX Spain Ceuta

    Människor som simmat till området Ceuta. Foto: Antonio Sempere/AP/TT

  • Spain Ceuta

    Många tusen människor har kommit till Ceuta det senaste dygnet. Foto: Antonio Sempere/AP/TT

  • Spain Ceuta

    Människor sitter på gatan i Ceuta. Foto: Antonio Sempere/AP/TT

Människor simmar över gränsen

Det senaste dygnet har
ungefär 50 tusen människor
kommit till området Ceuta
i norra Afrika.
De vill ha ett annat liv.

Ceuta är en del
av landet Spanien.
Spaniens lagar gäller.
Spanien är med
i Europeiska unionen, EU.

Många människor
tar sig till Ceuta
för att försöka få leva
i Spanien och EU.

En viktig domstol i Spanien
har bestämt att den
som simmar till Ceuta
inte får skickas tillbaka
till sitt land.
Spanien måste först undersöka
om personen får stanna.

Många simmar därför till Ceuta.
De simmar över gränsen
från Marocko.
Ungefär 40 har drunknat.

Det är kaos i Ceuta.
Det säger poliserna.
De kan inte ta hand om alla.
Barn som kommit ensamma
sover i parkerna
och på gatorna.

Flera andra länder i EU
säger att de nu
ska vakta noga
vid sina gränser.

EU har en politik
om att färre människor
ska få komma till EU.

8 SIDOR/TT

31 juli 2026

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8 kommentarer
  1. 🌏🌎🌍 skriver:
    31 juli, 2026 kl. 14:12

    Ja vad ska man säga om detta??

    Svara
  2. Maja skriver:
    31 juli, 2026 kl. 14:22

    Min man berättade om det. I en video simmar en 12-årig pojke och är fastbunden vattenflaskor ”flytväst”.

    Svara
  3. . skriver:
    31 juli, 2026 kl. 15:28

    man kan inte ta emot hur många som helst. bättre bevakning vid gränserna.

    Svara
  4. Per skriver:
    31 juli, 2026 kl. 16:22

    Skicka tillbaka dem.

    Svara
  5. Bea skriver:
    31 juli, 2026 kl. 17:02

    jag tycker också att man ska skicka tillbaka til Marocko.

    Svara
  6. Timmy skriver:
    31 juli, 2026 kl. 17:46

    och vad då, Maja?

    Svara
  7. min mamma vet bäst 😍😍😍 skriver:
    31 juli, 2026 kl. 18:32

    Vi kan inte tycka synd om alla flyktingar.närliggande länderna kan väl öppna portarna.

    Svara
  8. Maja skriver:
    31 juli, 2026 kl. 19:16

    Timmy, vad menar du?

    Svara
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