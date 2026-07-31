Världen
En del av området Gaza. Många hus har blivit förstörda i kriget. Foto: Leo Correa/AP/TT
Hamas ska sluta med vapen
Gruppen Hamas
ska sluta med vapen.
Det säger både
USAs ledare Trump
och gruppen Hamas.
Det här är en del av planen
för fred i området Gaza.
Om Hamas slutar med vapen
kan det lättare bli fred.
Det har varit krig
i Gaza i två år.
Men sedan i höstas är det paus.
Både Hamas och Israel
är överens om pausen.
USA var med
och ordnade pausen.
USA har en plan för fred.
Första delen i planen
var att attackerna ska sluta.
Israels militärer skulle backa.
Mer hjälp ska få komma in i Gaza.
Hamas och Israel
skulle släppa alla fångar.
Andra delen i planen för fred
är att det ska bli
ett nytt styre i Gaza.
Hamas styr i området Gaza.
De har styrt i nästan 20 år.
Men för två veckor sedan
sa gruppen att de är beredda
att lämna över makten.
Det kan bli ett annat styre i Gaza.
Många länder i världen
säger att Hamas är terrorister.
Sverige säger att Hamas
är terrorister.
8 SIDOR/TT
31 juli 2026
I Syrien fanns det ”terrorgruppen” Hayat Tahrir Al-Sham. Men nu finns den inte längre. Jag tror det är så det kommer hända med Hamas.
Och för de andra grupper som attackerade Israe(l?