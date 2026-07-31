Gruppen Hamas

ska sluta med vapen.

Det säger både

USAs ledare Trump

och gruppen Hamas.

Det här är en del av planen

för fred i området Gaza.

Om Hamas slutar med vapen

kan det lättare bli fred.

Det har varit krig

i Gaza i två år.

Men sedan i höstas är det paus.

Både Hamas och Israel

är överens om pausen.

USA var med

och ordnade pausen.

USA har en plan för fred.

Första delen i planen

var att attackerna ska sluta.

Israels militärer skulle backa.

Mer hjälp ska få komma in i Gaza.

Hamas och Israel

skulle släppa alla fångar.

Andra delen i planen för fred

är att det ska bli

ett nytt styre i Gaza.

Hamas styr i området Gaza.

De har styrt i nästan 20 år.

Men för två veckor sedan

sa gruppen att de är beredda

att lämna över makten.

Det kan bli ett annat styre i Gaza.

Många länder i världen

säger att Hamas är terrorister.

Sverige säger att Hamas

är terrorister.

8 SIDOR/TT