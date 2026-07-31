Världen

En stad med många förstörda hus.

En del av området Gaza. Många hus har blivit förstörda i kriget. Foto: Leo Correa/AP/TT

Hamas ska sluta med vapen

Gruppen Hamas
ska sluta med vapen.
Det säger både
USAs ledare Trump
och gruppen Hamas.

Det här är en del av planen
för fred i området Gaza.
Om Hamas slutar med vapen
kan det lättare bli fred.

Det har varit krig
i Gaza i två år.
Men sedan i höstas är det paus.

Både Hamas och Israel
är överens om pausen.
USA var med
och ordnade pausen.
USA har en plan för fred.

Första delen i planen
var att attackerna ska sluta.
Israels militärer skulle backa.
Mer hjälp ska få komma in i Gaza.
Hamas och Israel
skulle släppa alla fångar.

Andra delen i planen för fred
är att det ska bli
ett nytt styre i Gaza.

Hamas styr i området Gaza.
De har styrt i nästan 20 år.

Men för två veckor sedan
sa gruppen att de är beredda
att lämna över makten.
Det kan bli ett annat styre i Gaza.

Många länder i världen
säger att Hamas är terrorister.
Sverige säger att Hamas
är terrorister.

8 SIDOR/TT

31 juli 2026

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2 kommentarer
  1. Maja skriver:
    31 juli, 2026 kl. 12:11

    I Syrien fanns det ”terrorgruppen” Hayat Tahrir Al-Sham. Men nu finns den inte längre. Jag tror det är så det kommer hända med Hamas.

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  2. Vinne skriver:
    31 juli, 2026 kl. 13:49

    Och för de andra grupper som attackerade Israe(l?

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