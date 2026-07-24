Vardags

Pasta och grönsaker med mögel på.

Möglig mat kan göra dig sjuk. Ha maten i kylskåpet. Foto: Johan Nilsson/TT

Ta hand om maten

Nu är det en särskild månad
som kallas rötmånad.
I år är den från
den 23 juli
till den 23 augusti.

Rötmånaden handlar om mat.
Namnet är gammalt
och kom till innan folk visste
att det fanns bakterier.

Men folk märkte
att maten lättare ruttnade
under den här månaden.
Maten blev snabbare dålig
när det var varmt och fuktigt.
De kunde säkert se
hur mögel började växa
på en del mat.

Det här var på den tiden
innan det fanns
kylskåp och frys.

Nu vet vi att bakterier
kan göra mat dålig.
Om vi äter dålig mat
kan vi bli sjuka.

Bakterier trivs extra bra
när det är varmt.
Då kan mat bli dålig snabbare.

Därför är det extra viktigt
att vi snabbt lägger undan maten
i kylen och frysen.
Vi ska inte låta maten
stå framme länge.

När vi handlar är det smart
att ha med en frysväska.
Då kan vi hålla maten kall
när vi tar hem den.

Det är också viktigt
att vi har rena händer
när vi tar i maten.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

24 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. V skriver:
    24 juli, 2026 kl. 09:33

    Usch vilken äcklig bild.ja man måste ha bra hygien och rent i kylen. Köket måste vara skinande rent.

    Svara
  2. Maja skriver:
    24 juli, 2026 kl. 11:21

    Först trodde jag att det var nån som mosade glass med massa smaker som var på bilden🤣🙂

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar