Ta hand om maten

Nu är det en särskild månad

som kallas rötmånad.

I år är den från

den 23 juli

till den 23 augusti.

Rötmånaden handlar om mat.

Namnet är gammalt

och kom till innan folk visste

att det fanns bakterier.

Men folk märkte

att maten lättare ruttnade

under den här månaden.

Maten blev snabbare dålig

när det var varmt och fuktigt.

De kunde säkert se

hur mögel började växa

på en del mat.

Det här var på den tiden

innan det fanns

kylskåp och frys.

Nu vet vi att bakterier

kan göra mat dålig.

Om vi äter dålig mat

kan vi bli sjuka.

Bakterier trivs extra bra

när det är varmt.

Då kan mat bli dålig snabbare.

Därför är det extra viktigt

att vi snabbt lägger undan maten

i kylen och frysen.

Vi ska inte låta maten

stå framme länge.

När vi handlar är det smart

att ha med en frysväska.

Då kan vi hålla maten kall

när vi tar hem den.

Det är också viktigt

att vi har rena händer

när vi tar i maten.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR