Vardags
Möglig mat kan göra dig sjuk. Ha maten i kylskåpet. Foto: Johan Nilsson/TT
Ta hand om maten
Nu är det en särskild månad
som kallas rötmånad.
I år är den från
den 23 juli
till den 23 augusti.
Rötmånaden handlar om mat.
Namnet är gammalt
och kom till innan folk visste
att det fanns bakterier.
Men folk märkte
att maten lättare ruttnade
under den här månaden.
Maten blev snabbare dålig
när det var varmt och fuktigt.
De kunde säkert se
hur mögel började växa
på en del mat.
Det här var på den tiden
innan det fanns
kylskåp och frys.
Nu vet vi att bakterier
kan göra mat dålig.
Om vi äter dålig mat
kan vi bli sjuka.
Bakterier trivs extra bra
när det är varmt.
Då kan mat bli dålig snabbare.
Därför är det extra viktigt
att vi snabbt lägger undan maten
i kylen och frysen.
Vi ska inte låta maten
stå framme länge.
När vi handlar är det smart
att ha med en frysväska.
Då kan vi hålla maten kall
när vi tar hem den.
Det är också viktigt
att vi har rena händer
när vi tar i maten.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
24 juli 2026
Usch vilken äcklig bild.ja man måste ha bra hygien och rent i kylen. Köket måste vara skinande rent.
Först trodde jag att det var nån som mosade glass med massa smaker som var på bilden🤣🙂