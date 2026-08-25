På Risbroskolan i Fagersta

går elever i klasserna

sju, åtta och nio.

När eleverna kom tillbaka

till skolan i måndags

var många klädda

i mörka kläder.

De hade sorg.

– Alla tänker på

det som har hänt

och hur hemskt det är.

Det säger Liliana Omar.

Hon och hennes två vänner

var några av dem som hade

mörka kläder i måndags.

Risbroskolan ligger

precis bredvid

gymnasiet Brinellskolan

där attacken hände.

– Vi såg poliser

och helikoptrar.

Mina vänner skrek.

De försökte få kontakt

med sina syskon

som går på Brinellskolan.

Det säger

Avesta Mohammad.

Hon och hennes vänner

tycker att det känns

konstigt att gå på lektioner

efter det som har hänt.

– Skolan känns inte trygg

längre, säger Ramin Ali.

På rasten i måndags

samlades många elever

vid en minnesplats.

De tände ljus,

la ner blommor

och höll om varandra.

Brinellskolan

har inte öppnat än.

Skolans elever har i stället

varit i Fagerstahallen.

En 18-årig man

är misstänkt för attacken.

Han är inlåst hos poliserna.

De jobbar med

att undersöka brottet.

Senast den 21 september

ska en åklagare bestämma

om det kan bli en rättegång

eller om det behövs

mer tid att undersöka.

8 SIDOR/TT