Sverige
Ramin Ali, Liliana Omar och Avesta Mohammad är elever på Risbroskolan i Fagersta. Foto: Jonas Ekströmer/TT
– Skolan känns inte trygg
På Risbroskolan i Fagersta
går elever i klasserna
sju, åtta och nio.
När eleverna kom tillbaka
till skolan i måndags
var många klädda
i mörka kläder.
De hade sorg.
– Alla tänker på
det som har hänt
och hur hemskt det är.
Det säger Liliana Omar.
Hon och hennes två vänner
var några av dem som hade
mörka kläder i måndags.
Risbroskolan ligger
precis bredvid
gymnasiet Brinellskolan
där attacken hände.
– Vi såg poliser
och helikoptrar.
Mina vänner skrek.
De försökte få kontakt
med sina syskon
som går på Brinellskolan.
Det säger
Avesta Mohammad.
Hon och hennes vänner
tycker att det känns
konstigt att gå på lektioner
efter det som har hänt.
– Skolan känns inte trygg
längre, säger Ramin Ali.
På rasten i måndags
samlades många elever
vid en minnesplats.
De tände ljus,
la ner blommor
och höll om varandra.
Brinellskolan
har inte öppnat än.
Skolans elever har i stället
varit i Fagerstahallen.
En 18-årig man
är misstänkt för attacken.
Han är inlåst hos poliserna.
De jobbar med
att undersöka brottet.
Senast den 21 september
ska en åklagare bestämma
om det kan bli en rättegång
eller om det behövs
mer tid att undersöka.
8 SIDOR/TT
25 augusti 2026
PEW PEW IMa BIG step up underground meckher