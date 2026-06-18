Man får livstids fängelse

Den 30-årig mannen

Poya Shafie blir dömd

till livstids fängelse

av domstolen Södertörns tingsrätt.

Han har varit mycket viktig

i gänget Foxtrot, säger domstolen.

Han har jobbat ihop med

gängets ledare Rawa Majid.

Han har bestämt

att folk skulle mörda

och spränga åt gänget.

Domstolen säger att han

styrde många brott

när gängen Foxtrot och Dalen

bråkade i Sundsvall.

De bråkade om vem

som skulle sälja droger.

Han jobbade från utlandet.

Han gav order genom chattar.

Han fick unga personer

att göra brott, säger domstolen.

Domstolen säger att brotten

har gjort Sverige till

ett mindre tryggt land.

Han själv säger att han

inte har gjort några brott.

Mannen greps i Irak hösten 2023.

Poliserna i Irak lämnade honom

till Sverige i oktober 2025.

8 SIDOR/TT