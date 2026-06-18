Sverige
Poya Shafie. Foto: Polisen
Man får livstids fängelse
Den 30-årig mannen
Poya Shafie blir dömd
till livstids fängelse
av domstolen Södertörns tingsrätt.
Han har varit mycket viktig
i gänget Foxtrot, säger domstolen.
Han har jobbat ihop med
gängets ledare Rawa Majid.
Han har bestämt
att folk skulle mörda
och spränga åt gänget.
Domstolen säger att han
styrde många brott
när gängen Foxtrot och Dalen
bråkade i Sundsvall.
De bråkade om vem
som skulle sälja droger.
Han jobbade från utlandet.
Han gav order genom chattar.
Han fick unga personer
att göra brott, säger domstolen.
Domstolen säger att brotten
har gjort Sverige till
ett mindre tryggt land.
Han själv säger att han
inte har gjort några brott.
Mannen greps i Irak hösten 2023.
Poliserna i Irak lämnade honom
till Sverige i oktober 2025.
8 SIDOR/TT
18 juni 2026