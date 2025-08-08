Vardags
Att röra på sig en halvtimme varje dag är bra för hjärnan. Foto: Budimir Jevtic/TT
Så blir hjärnan pigg
Forskare i USA har gjort
en stor undersökning om hjärnan.
Över två tusen personer
mellan 60 och 79 år var med.
Alla rörde sig för lite
och åt inte så nyttigt.
Hälften fick själva
försöka äta bättre och träna mer.
Den andra hälften
fick vara med i ett program.
Programmet hade flera delar
- träning fyra gånger i veckan
- mat med mycket grönsaker, frukt, fisk
olivolja och bröd av fullkorn
- träning för hjärnan på dator
- träffar med andra människor
- kontroll av blodtryck och blodsocker.
Efter två år var minnet
och hur snabbt de kunde tänka
bättre i båda grupperna.
Men de som var med i programmet
fick mycket bättre resultat.
Forskarna säger att förändringarna
motsvarar att hjärnan är
ett till två år yngre.
Undersökningen handlade
om hur hjärnan åldras.
Forskarna vet inte säkert
om det också minskar risken
för sjukdomen alzheimer.
Men de tror att det kan göra det.
Föreningen för alzheimer i USA
vill nu använda resultaten
för att hjälpa fler människor.
De vill samarbeta med vården
så att läkare kan ge råd
på samma sätt
som när de skriver ut medicin.
8 augusti 2025
Det är precis som jag gör tränar ,äter mycket fisk ,skaldjur ,och grönsaker,frukt.Blodtrycket är superbra.
Ensamheten är väldigt underskattat i Sverige, tycker jag. Nu börjar man vakna – jag läste en studie som kom fram till att ofrivillig ensamhet är farligare för hälsa än att röka.
håller med Sofia. synd att det finns så många ensamma människor.man borde göra något åt detta.