Så blir hjärnan pigg

Forskare i USA har gjort

en stor undersökning om hjärnan.

Över två tusen personer

mellan 60 och 79 år var med.

Alla rörde sig för lite

och åt inte så nyttigt.

Hälften fick själva

försöka äta bättre och träna mer.

Den andra hälften

fick vara med i ett program.

Programmet hade flera delar

träning fyra gånger i veckan

mat med mycket grönsaker, frukt, fisk

olivolja och bröd av fullkorn

olivolja och bröd av fullkorn träning för hjärnan på dator

träffar med andra människor

kontroll av blodtryck och blodsocker.

Efter två år var minnet

och hur snabbt de kunde tänka

bättre i båda grupperna.

Men de som var med i programmet

fick mycket bättre resultat.

Forskarna säger att förändringarna

motsvarar att hjärnan är

ett till två år yngre.

Undersökningen handlade

om hur hjärnan åldras.

Forskarna vet inte säkert

om det också minskar risken

för sjukdomen alzheimer.

Men de tror att det kan göra det.

Föreningen för alzheimer i USA

vill nu använda resultaten

för att hjälpa fler människor.



De vill samarbeta med vården

så att läkare kan ge råd

på samma sätt

som när de skriver ut medicin.

8 SIDOR