Vardags

Ett äldre par går längs en väg. Kvinnan har stavar.

Att röra på sig en halvtimme varje dag är bra för hjärnan. Foto: Budimir Jevtic/TT

Så blir hjärnan pigg

Forskare i USA har gjort
en stor undersökning om hjärnan.

Över två tusen personer
mellan 60 och 79 år var med.
Alla rörde sig för lite
och åt inte så nyttigt.

Hälften fick själva
försöka äta bättre och träna mer.
Den andra hälften
fick vara med i ett program.

Programmet hade flera delar

  • träning fyra gånger i veckan
  • mat med mycket grönsaker, frukt, fisk
    olivolja och bröd av fullkorn
  • träning för hjärnan på dator
  • träffar med andra människor
  • kontroll av blodtryck och blodsocker.

Efter två år var minnet
och hur snabbt de kunde tänka
bättre i båda grupperna.
Men de som var med i programmet
fick mycket bättre resultat.

Forskarna säger att förändringarna
motsvarar att hjärnan är
ett till två år yngre.

Undersökningen handlade
om hur hjärnan åldras.
Forskarna vet inte säkert
om det också minskar risken
för sjukdomen alzheimer.
Men de tror att det kan göra det.

Föreningen för alzheimer i USA
vill nu använda resultaten
för att hjälpa fler människor.

De vill samarbeta med vården
så att läkare kan ge råd
på samma sätt
som när de skriver ut medicin.

8 SIDOR

8 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Anna skriver:
    8 augusti, 2025 kl. 09:48

    Det är precis som jag gör tränar ,äter mycket fisk ,skaldjur ,och grönsaker,frukt.Blodtrycket är superbra.

    Svara
  2. Sofia skriver:
    8 augusti, 2025 kl. 10:30

    Ensamheten är väldigt underskattat i Sverige, tycker jag. Nu börjar man vakna – jag läste en studie som kom fram till att ofrivillig ensamhet är farligare för hälsa än att röka.

    Svara
  3. Anna skriver:
    8 augusti, 2025 kl. 10:46

    håller med Sofia. synd att det finns så många ensamma människor.man borde göra något åt detta.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar