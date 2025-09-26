Mobiler kan hjälpa gamla

Att kolla mycket på mobilen

kallas ibland för att skrolla.

Den som skrollar byter mellan

appar, spel och filmer.

Experter säger att det kan

vara dåligt för barn att skrolla.

Barn kan få svårare

att koncentrera sig.

Men för gamla personer

kan det vara bra att skrolla.

Det visar forskning från USA.

De som använde mobil

hade ofta piggare hjärnor.

De hade också mindre risk

att få demens.

Forskarna vet inte säkert

om det är mobilen

som gör hjärnan piggare.

Det kan bero på andra saker.

Men mobiler och datorer

kan hjälpa gamla personer

i vardagen.

De kan betala räkningar,

hålla kontakt med vänner

och träna minnet.

Det kan göra att hjärnan

håller sig pigg längre,

tror forskarna.

