Vardags
Att använda telefonen mycket kan vara bra för gamla personer. Foto: Anders Wiklund/TT
Mobiler kan hjälpa gamla
Att kolla mycket på mobilen
kallas ibland för att skrolla.
Den som skrollar byter mellan
appar, spel och filmer.
Experter säger att det kan
vara dåligt för barn att skrolla.
Barn kan få svårare
att koncentrera sig.
Men för gamla personer
kan det vara bra att skrolla.
Det visar forskning från USA.
De som använde mobil
hade ofta piggare hjärnor.
De hade också mindre risk
att få demens.
Forskarna vet inte säkert
om det är mobilen
som gör hjärnan piggare.
Det kan bero på andra saker.
Men mobiler och datorer
kan hjälpa gamla personer
i vardagen.
De kan betala räkningar,
hålla kontakt med vänner
och träna minnet.
Det kan göra att hjärnan
håller sig pigg längre,
tror forskarna.
8 SIDOR/TT
En stor undersökning
- Forskarna samlade resultat
från mer än hundra undersökningar.
- Totalt var över 400 tusen personer
som var äldre än 50 år
med i undersökningarna.
26 september 2025
Men gamla människor har inte den modern mobil…
Många har bra mobiltelefoner.
Jag har en jättebra mobiltelefon
hur kan det va nyttit med att gamla ska titta på mobiler när dom som är gamla måste ändå gå och röra sig för att få motion.
Nej, att skrolla är att bläddra….
Eller det är svårt att beskriva, men det är mer ett koncept att till exempel om man läser en 8 sidors artikel, och sen ”skrollar” man ner till kommentarerna för att kommentera vad Ted faktiskt betyder, men kan kanske bli förvirrande för vissa eftersom appar som TikTok är nästa det enda man gör att skrolla neråt.
Mobiltelefoner kan rädda liv. Äldre personer kan också använda dem, till exempel genom att titta på YouTube. Pedagogiska appar för att leka och träna hjärnan. Rytmisk gymnastik etc. är personliga saker. Allt detta hjälper.