Apparna kan störa barn

Appar i telefonen

kan störa barn.

Apparna kan göra att barn

får svårt att koncentera sig.

Det säger ny forskning.

Forskarna har undersökt

flera tusen barn.

De har undersökt om

apparna förändrar barnen.

De undersökte barnen

från när de var nio år

till de var 13 år.

Det handlar om appar

som Instagram, Facebook,

Messenger och andra appar

som kallas för sociala medier.

Barn som använder

sådana appar mycket

får sedan svårare

att koncentrera sig.

– Vi kan bara gissa

vad det beror på.

Men det händer saker

i apparna hela tiden.

Det är notiser

och meddelanden.

Det kan störa koncentrationen.

Det säger Torkel Klingberg

som är professor på

Karolinska institutet.

8 SIDOR/TT