Vardags
Appar i en mobiltelefon. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Apparna kan störa barn
Appar i telefonen
kan störa barn.
Apparna kan göra att barn
får svårt att koncentera sig.
Det säger ny forskning.
Forskarna har undersökt
flera tusen barn.
De har undersökt om
apparna förändrar barnen.
De undersökte barnen
från när de var nio år
till de var 13 år.
Det handlar om appar
som Instagram, Facebook,
Messenger och andra appar
som kallas för sociala medier.
Barn som använder
sådana appar mycket
får sedan svårare
att koncentrera sig.
– Vi kan bara gissa
vad det beror på.
Men det händer saker
i apparna hela tiden.
Det är notiser
och meddelanden.
Det kan störa koncentrationen.
Det säger Torkel Klingberg
som är professor på
Karolinska institutet.
8 SIDOR/TT
Sociala medier
Sociala medier är appar
och sajter på internet
där du kan titta på andra,
skriva med andra
och träffa andra.
Några sådana är:
- Youtube
- Snapchat
- Tiktok
- Roblox
- Messenger
17 december 2025
Hej, jag håller med experterna i Sverige. Det här känns sant. Appar kan påverka barn och göra det svårare för dem att koncentrera sig. Jag förstår barnen och hoppas att Sverige tar hand om den här frågan.
Jag kolllade inan myket på telefonen . Jag hade dålig koncentration då vi då gick till sjukhuset så de sa jag hade ADHD. så det kanse inte beror bara på mobil