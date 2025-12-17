Vardags

En hand som håller i en smart mobiltelefon. På skärmen syns ikoner för appar som Snapchat och Facebook.

Appar i en mobiltelefon. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Apparna kan störa barn

Appar i telefonen
kan störa barn.
Apparna kan göra att barn
får svårt att koncentera sig.
Det säger ny forskning.

Forskarna har undersökt
flera tusen barn.
De har undersökt om
apparna förändrar barnen.
De undersökte barnen
från när de var nio år
till de var 13 år.

Det handlar om appar
som Instagram, Facebook,
Messenger och andra appar
som kallas för sociala medier.

Barn som använder
sådana appar mycket
får sedan svårare
att koncentrera sig.

– Vi kan bara gissa
vad det beror på.
Men det händer saker
i apparna hela tiden.
Det är notiser
och meddelanden.
Det kan störa koncentrationen.

Det säger Torkel Klingberg
som är professor på
Karolinska institutet.

8 SIDOR/TT

Sociala medier

Sociala medier är appar
och sajter på internet
där du kan titta på andra,
skriva med andra
och träffa andra.
Några sådana är:

  • Youtube
  • Snapchat
  • Tiktok
  • Instagram
  • Roblox
  • Facebook
  • Messenger
  • Instagram

17 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Söt skriver:
    17 december, 2025 kl. 11:37

    Hej, jag håller med experterna i Sverige. Det här känns sant. Appar kan påverka barn och göra det svårare för dem att koncentrera sig. Jag förstår barnen och hoppas att Sverige tar hand om den här frågan.

    Svara
  2. ADHD killen⚽ skriver:
    17 december, 2025 kl. 12:10

    Jag kolllade inan myket på telefonen . Jag hade dålig koncentration då vi då gick till sjukhuset så de sa jag hade ADHD. så det kanse inte beror bara på mobil

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar