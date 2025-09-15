Vardags

Ett munskydd som ligger på marken utanför Malmö central.

I munskydd finns det plast som kommer ut i naturen, säger forskare. Foto: TT

Munskydd skadar miljön

I flera år var det
mycket problem
med viruset corona.

Då var det vanligt
att folk i världen
använde munskydd.
Det var över
hundra miljarder munskydd
varje månad.

De flesta munskydden
hamnade i stora högar med sopor
eller som skräp i naturen,
både på land och i vatten.

I munskydden finns det plast
som kommer ut i naturen.
Det säger en grupp forskare.

Forskare har också sett
att munskydd släpper ut
ett ämne som heter bisfenol B.
Det är ett ämne som kan
skada bebisar i magen
och öka risk för cancer.

En forskare säger
att det måste finnas
bättre munskydd som
inte skadar naturen.

8 SIDOR/TT

15 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Sofia skriver:
    15 september, 2025 kl. 11:30

    Ja, men det är mycket annat skräp också. Överallt här. Undrar hur man kan t.ex. tappa en sko och fortsätta gå vidare utan att man märker det. Här kan man inte gå 20 steg ute utan att passera skräp. 4 km till stadcentrum. Jag räknade en gång. Bara 4 gånger utan nåt plast/papper/snus/vadsomhelst. Många gånger flera än 1 skräpbit.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar