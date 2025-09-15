Vardags
I munskydd finns det plast som kommer ut i naturen, säger forskare. Foto: TT
Munskydd skadar miljön
I flera år var det
mycket problem
med viruset corona.
Då var det vanligt
att folk i världen
använde munskydd.
Det var över
hundra miljarder munskydd
varje månad.
De flesta munskydden
hamnade i stora högar med sopor
eller som skräp i naturen,
både på land och i vatten.
I munskydden finns det plast
som kommer ut i naturen.
Det säger en grupp forskare.
Forskare har också sett
att munskydd släpper ut
ett ämne som heter bisfenol B.
Det är ett ämne som kan
skada bebisar i magen
och öka risk för cancer.
En forskare säger
att det måste finnas
bättre munskydd som
inte skadar naturen.
15 september 2025
