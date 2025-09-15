Munskydd skadar miljön

I flera år var det

mycket problem

med viruset corona.

Då var det vanligt

att folk i världen

använde munskydd.

Det var över

hundra miljarder munskydd

varje månad.

De flesta munskydden

hamnade i stora högar med sopor

eller som skräp i naturen,

både på land och i vatten.

I munskydden finns det plast

som kommer ut i naturen.

Det säger en grupp forskare.

Forskare har också sett

att munskydd släpper ut

ett ämne som heter bisfenol B.

Det är ett ämne som kan

skada bebisar i magen

och öka risk för cancer.

En forskare säger

att det måste finnas

bättre munskydd som

inte skadar naturen.

8 SIDOR/TT