Tunnelbanan fyller 75 år

En tunnelbana

är särskilda tåg som kör

i tunnlar under marken.

Den 1 oktober fyller

tunnelbanan i Stockholm 75 år.

Det firas på flera sätt.

Den 1 oktober bjuder

Spårvägsmuseet på kaffe

och tårta i tunnelbanan.

Museet öppnar också

en ny utställning

om tunnelbanan.

Den 5 oktober kommer

ett fint gammalt tåg

till stationen Liljeholmen.

Alla som vill kan då

se hur vagnarna såg ut

förr i tiden.

Det blir också visningar

av konsten i tunnelbanan.

Nästan alla stationer

har egna målningar

och skulpturer.

Tunnelbanan i Stockholm

startade den 1 oktober år 1950.

Då var den ganska kort.

Den gick bara mellan

stationerna Slussen

och Hökarängen.

I dag finns hundra stationer.

Spåren är över hundra

kilometer långa.

Och tunnelbanan är inte färdig.

Just nu bygger Region Stockholm

nya spår till områdena Nacka

och Älvsjö, bland annat.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR