Tunnelbanan fyller 75 år

En tunnelbana
är särskilda tåg som kör
i tunnlar under marken.

Den 1 oktober fyller
tunnelbanan i Stockholm 75 år.
Det firas på flera sätt.

Den 1 oktober bjuder
Spårvägsmuseet på kaffe
och tårta i tunnelbanan.
Museet öppnar också
en ny utställning
om tunnelbanan.

Den 5 oktober kommer
ett fint gammalt tåg
till stationen Liljeholmen.
Alla som vill kan då
se hur vagnarna såg ut
förr i tiden.

Det blir också visningar
av konsten i tunnelbanan.
Nästan alla stationer
har egna målningar
och skulpturer.

Tunnelbanan i Stockholm
startade den 1 oktober år 1950.
Då var den ganska kort.
Den gick bara mellan
stationerna Slussen
och Hökarängen.

I dag finns hundra stationer.
Spåren är över hundra
kilometer långa.

Och tunnelbanan är inte färdig.
Just nu bygger Region Stockholm
nya spår till områdena Nacka
och Älvsjö, bland annat.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR

29 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Randall S C skriver:
    29 september, 2025 kl. 18:00

    Så trevligt! Jag hoppas kunna åka tunnelbana i framtiden.

    Svara
