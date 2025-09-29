Vardags
Nästan alla stationer har egen konst. Här är stationen T-centralen. Foto: Ali Lorestani/TT
Tunnelbanan i Stockholm kör inte bara i tunnlar. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Folk på tunnelbanans station Odenplan år 1952. Foto: TT
Så här såg det ut när tunnelbanan öppnade vid Slussen år 1950. Foto: Gunnar Ekelund/Spårvägsmuseet/TT
Skylten med ett T betyder att här finns en station för tunnelbanan. Foto: Christine Olsson/TT
Tunnelbanan fyller 75 år
En tunnelbana
är särskilda tåg som kör
i tunnlar under marken.
Den 1 oktober fyller
tunnelbanan i Stockholm 75 år.
Det firas på flera sätt.
Den 1 oktober bjuder
Spårvägsmuseet på kaffe
och tårta i tunnelbanan.
Museet öppnar också
en ny utställning
om tunnelbanan.
Den 5 oktober kommer
ett fint gammalt tåg
till stationen Liljeholmen.
Alla som vill kan då
se hur vagnarna såg ut
förr i tiden.
Det blir också visningar
av konsten i tunnelbanan.
Nästan alla stationer
har egna målningar
och skulpturer.
Tunnelbanan i Stockholm
startade den 1 oktober år 1950.
Då var den ganska kort.
Den gick bara mellan
stationerna Slussen
och Hökarängen.
I dag finns hundra stationer.
Spåren är över hundra
kilometer långa.
Och tunnelbanan är inte färdig.
Just nu bygger Region Stockholm
nya spår till områdena Nacka
och Älvsjö, bland annat.
LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR
29 september 2025
Så trevligt! Jag hoppas kunna åka tunnelbana i framtiden.