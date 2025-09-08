Vardags
Vit flugsvamp är mycket giftig. Foton: TT
Lömsk flugsvamp är också mycket giftig.
Toppig giftspindling är en annan mycket giftig svamp. Foto: Eric Steinert
Tre farliga svampar
På hösten tycker många om
att plocka svamp i skogen.
I Sverige finns det
ungefär hundra sorter
som går att äta.
Men det finns också
flera giftiga svampar.
Vissa kan göra dig
mycket sjuk.
Giftinformationscentralen
hjälper människor som har
ätit något giftigt.
I år har de fått
ungefär hundra samtal
från människor som blivit
sjuka av svamp.
De tre farligaste svamparna
i Sverige heter
- vit flugsvamp
- lömsk flugsvamp
- toppig giftspindling.
I de två flugsvamparna
finns giftet amatoxin.
Giftet skadar levern.
Du blir mycket sjuk
och kan dö om du äter
någon av svamparna.
I toppig giftspindling
finns giftet orellanin.
Giftet kan förstöra njurarna.
I bilderna till den här artikeln
kan du se de tre svamparna.
Plocka inte dem.
Många giftiga svampar
kan likna vanliga matsvampar.
Därför är det viktigt
att du är helt säker
innan du plockar och äter.
Tips när du ska plocka svamp
-
Lär dig mycket om svamp.
-
Lär dig en sort i taget.
-
Chansa inte. Plocka bara svampar
du är säker på.
-
Plocka inte svampar med
vita eller bruna skivor.
Skivorna är vecken under
svamps hatt.
