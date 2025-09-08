Tre farliga svampar

På hösten tycker många om

att plocka svamp i skogen.

I Sverige finns det

ungefär hundra sorter

som går att äta.

Men det finns också

flera giftiga svampar.

Vissa kan göra dig

mycket sjuk.

Giftinformationscentralen

hjälper människor som har

ätit något giftigt.

I år har de fått

ungefär hundra samtal

från människor som blivit

sjuka av svamp.

De tre farligaste svamparna

i Sverige heter

vit flugsvamp

lömsk flugsvamp

toppig giftspindling.

I de två flugsvamparna

finns giftet amatoxin.

Giftet skadar levern.

Du blir mycket sjuk

och kan dö om du äter

någon av svamparna.

I toppig giftspindling

finns giftet orellanin.

Giftet kan förstöra njurarna.

I bilderna till den här artikeln

kan du se de tre svamparna.

Plocka inte dem.

Många giftiga svampar

kan likna vanliga matsvampar.

Därför är det viktigt

att du är helt säker

innan du plockar och äter.

8 SIDOR/TT

