Vardags

  • WEB_INRIKES

    Vit flugsvamp är mycket giftig. Foton: TT

  • webbAmanita_phalloides_adult_2

    Lömsk flugsvamp är också mycket giftig.

  • webbCortinarius_rubellus_01

    Toppig giftspindling är en annan mycket giftig svamp. Foto: Eric Steinert

Tre farliga svampar

På hösten tycker många om
att plocka svamp i skogen.
I Sverige finns det
ungefär hundra sorter
som går att äta.

Men det finns också
flera giftiga svampar.
Vissa kan göra dig
mycket sjuk.

Giftinformationscentralen
hjälper människor som har
ätit något giftigt.

I år har de fått
ungefär hundra samtal
från människor som blivit
sjuka av svamp.

De tre farligaste svamparna
i Sverige heter

  • vit flugsvamp
  • lömsk flugsvamp
  • toppig giftspindling.

I de två flugsvamparna
finns giftet amatoxin.
Giftet skadar levern.
Du blir mycket sjuk
och kan dö om du äter
någon av svamparna.

I toppig giftspindling
finns giftet orellanin.
Giftet kan förstöra njurarna.

I bilderna till den här artikeln
kan du se de tre svamparna.
Plocka inte dem.

Många giftiga svampar
kan likna vanliga matsvampar.
Därför är det viktigt
att du är helt säker
innan du plockar och äter.

8 SIDOR/TT

Tycker du om att plocka svamp? 
Vilken sort brukar du plocka? 
Skriv gärna en kommentar. 

Tips när du ska plocka svamp

  • Lär dig mycket om svamp.

  • Lär dig en sort i taget.

  • Chansa inte. Plocka bara svampar
    du är säker på.

  • Plocka inte svampar med
    vita eller bruna skivor.
    Skivorna är vecken under
    svamps hatt.

Bilden är tagen i skogen. Vi ser två händer som plockar en kantarell. Bredvid står en korg som det ligger kantareller i. En person som plockar kantareller. Foto: NTB/TT

8 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. ... skriver:
    8 september, 2025 kl. 10:07

    Jag plockar bara kantarellerna

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar