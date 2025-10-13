Fler lever längre

Allt fler människor blir gamla.

Fler blir 100 år.

I vissa områden i världen

blir fler gamla

än på andra ställen.

Där finns ovanligt många

som är 100 år.

Forskare kallar områdena

för blå zoner.

Det är till exempel

Oligastra i Italien,

Ikaria i Grekland

och Okinawa i Japan.

Men området Österbotten i Finland

liknar också en blå zon.

Forskarna har undersökt

varför så många

blir gamla där.

Forskarna ser att

färre röker

fler äter bra mat

fler rör på sig.

Men kompisar och att göra saker

tillsammans med andra

är också viktigt

för att leva länge.

Det visar forskning.

Gamla i Österbotten känner

att livet är viktigt.

De tycker om att leva.

De har kompisar

och gör saker

tillsammans med andra.

– Jag går på gym.

Jag går på vattengympa.

Jag har nära till teater

och restauranger,

säger Ulla-Maj Storsjö.

Hon bor i staden Vasa

i Österbotten.

Hon tror att det är

viktigt att göra saker.

Annars blir du

lätt deprimerad, säger hon.

8 SIDOR/TT

