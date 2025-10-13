Vardags
En gammal kvinna fikar. Foto: Pontus Lundahl/TT
Fler lever längre
Allt fler människor blir gamla.
Fler blir 100 år.
I vissa områden i världen
blir fler gamla
än på andra ställen.
Där finns ovanligt många
som är 100 år.
Forskare kallar områdena
för blå zoner.
Det är till exempel
Oligastra i Italien,
Ikaria i Grekland
och Okinawa i Japan.
Men området Österbotten i Finland
liknar också en blå zon.
Forskarna har undersökt
varför så många
blir gamla där.
Forskarna ser att
- färre röker
- fler äter bra mat
- fler rör på sig.
Men kompisar och att göra saker
tillsammans med andra
är också viktigt
för att leva länge.
Det visar forskning.
Gamla i Österbotten känner
att livet är viktigt.
De tycker om att leva.
De har kompisar
och gör saker
tillsammans med andra.
– Jag går på gym.
Jag går på vattengympa.
Jag har nära till teater
och restauranger,
säger Ulla-Maj Storsjö.
Hon bor i staden Vasa
i Österbotten.
Hon tror att det är
viktigt att göra saker.
Annars blir du
lätt deprimerad, säger hon.
13 oktober 2025
läs bok
Några hus ifrån mig bor det en gubbe som är 100 år. Det är den äldsta person jag känner till just nu. Mormor blev 92 år. Farfar blev 90. Mamma ska snart fylla 82. Jag är ute och tar promenader på förmiddagen. När jag postat denna kommentar ser jag att det är dags att plocka fram ytterkläder. Vädret är fint.
Min gammelfarmor dog för 2 år sen, 104 år gammal
Min granne han levde 90 år men han är död vara September.
Här i Bunkeflostrand bor Doris-hon är 103 år! Min granne Vivi dog 94 år gammal! Hur mår du Bebi Peggy? Är du frisk?? Jag promenerade idag mer än ett timme-väder är fin här i Bunkeflostrand…öde är öde men man måste leva nyttigt och så…
Kan man leva 300 år eller har jag fel
Jag kan knappast kalla mig frisk. Stroken som jag fick för två år sedan gör att jag känner mig begränsad. Det finns saker som jag tidigare kunde göra, men som pga begränsad rörlighet inte går att göra idag.
Ser på klockan att det är dags att ordna fram mat. Det blir en sallad gjord på salladsblad, rödlök, tomat, gurka, sparris och tonfisk. Till det en sås smaksatt med citron och örter samt en grov bulle med hummus på. Hummus är en sorts pastej gjord på kikärtor och sesam.
