Det kan göra gamla pigga

Gamla som passade sina barnbarn

hade piggare hjärnor

än gamla som inte gjorde det.

Det visar en ny undersökning

från Storbritannien.

I undersökningen var ungefär

tre tusen gamla med.

De var ungefär 67 år.

Forskarna jämförde gamla

som passade sina barnbarn

med gamla som inte gjorde det.

De som passade sina barnbarn

hade bättre minne

och lättare att hitta ord.

Det visade tester.

Annika Hansson bor i Malmö.

Hon är med sina barnbarn

en gång i veckan.

Hon tror att det finns flera

förklaringar till

att passa barnbarnen

kan få hjärnan

att fungera bättre.

– Det kräver planering

och ger stor glädje,

säger hon.

Alla gamla i undersökningen

kom från ungefär samma grupp

i samhället.

De hade liknande utbildningar,

ekonomi och hälsa.

Forskarna undersökte bara gamla

som passar sina barnbarn ibland.

Därför vet vi inte om gamla

som är med sina barnbarn hela tiden

är piggare än andra.

Det är också svårt att veta

om det var barnbarnen

som gjorde de gamla piggare.

Det kan vara så att gruppen

som passade sina barnbarn

redan var piggare än de andra.

8 SIDOR/TT

Vad tror du?

Kan gamla bli piggare

av att passa sina barnbarn?