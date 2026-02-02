Vardags
Farmor Annika Hansson passar sina barnbarn. Foto: Johan Nilsson/TT
Det kan göra gamla pigga
Gamla som passade sina barnbarn
hade piggare hjärnor
än gamla som inte gjorde det.
Det visar en ny undersökning
från Storbritannien.
I undersökningen var ungefär
tre tusen gamla med.
De var ungefär 67 år.
Forskarna jämförde gamla
som passade sina barnbarn
med gamla som inte gjorde det.
De som passade sina barnbarn
hade bättre minne
och lättare att hitta ord.
Det visade tester.
Annika Hansson bor i Malmö.
Hon är med sina barnbarn
en gång i veckan.
Hon tror att det finns flera
förklaringar till
att passa barnbarnen
kan få hjärnan
att fungera bättre.
– Det kräver planering
och ger stor glädje,
säger hon.
Alla gamla i undersökningen
kom från ungefär samma grupp
i samhället.
De hade liknande utbildningar,
ekonomi och hälsa.
Forskarna undersökte bara gamla
som passar sina barnbarn ibland.
Därför vet vi inte om gamla
som är med sina barnbarn hela tiden
är piggare än andra.
Det är också svårt att veta
om det var barnbarnen
som gjorde de gamla piggare.
Det kan vara så att gruppen
som passade sina barnbarn
redan var piggare än de andra.
8 SIDOR/TT
Vad tror du?
Kan gamla bli piggare
av att passa sina barnbarn?
2 februari 2026
Jag tycker att det är rätt. Det är hjälpsamt för äldre att ha interaktion med sina barnbarn.
Barn är positiva och är glada och nyfikna på livet och vill ha nästa dos. Kärlek eller mat eller godis !
Gamla har ont är sjuka och deprimerade och ledsna ibland och trötta på livet.