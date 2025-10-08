Vardags

  • rosaband1

    Karl Fredrik Gustafsson har gjort årets rosa band. Foto: Ebba Zingmark

  • rosabandet2

    Karl Fredrik Gustafsson är trädgårdsmästare. Han jobbar med växter. Foto: Ebba Zingmark

  • rosa band

    Årets rosa band ligger bredvid ett armband som också ger pengar till insamlingen. Foto: Ebba Zingmark

Han gjorde Rosa bandet

Nu börjar årets insamling
till forskning om cancer i brösten,
Rosa bandet.

Den som vill kan köpa
ett rosa band i affärer.
Organisationen Cancerfonden
får pengarna.
De ger pengar till forskare.

– Det är viktigt att samla in
pengar till forskning
som räddar liv.

Det säger Karl Fredrik Gustafsson.
Han är trädgårdsmästare
och känd från olika program i tv.
Han har bestämt
hur årets rosa band ska se ut.

På det rosa bandet
är det gröna blad.
De gröna bladen
ska få oss att tänka på hopp.
Att den som får sjukdomen cancer
kan bli frisk.

– Jag har flera vänner,
släktingar och bekanta
som har drabbats av cancer,
säger Karl Fredrik Gustafsson.

När hans kompis Helena
fick cancer i bröstet
försökte han göra henne glad.
Han tror att det är bra
att kunna skratta
samtidigt som sjukdomen är svår.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Bröstcancer

  • Bröstcancer är när sjukdomen cancer
    finns i brösten.
  • Bröstcancer är den vanligaste sortens
    cancer bland kvinnor.
    Men också män kan få bröstcancer.
  • Ungefär 8 500 kvinnor i Sverige
    får bröstcancer varje år.
    Det är vanligast bland vuxna
    och gamla kvinnor.
  • En knöl i bröstet som känns hård
    kan vara bröstcancer.
    Gå till en läkare om du känner
    något annorlunda i dina bröst.
  • Det är viktigt att hitta cancer snabbt.
    Därför är det bra
    att själv undersöka brösten
    varje månad.
  • Alla kvinnor mellan 40 år och 74 år
    kan få sina bröst undersökta med mammografi.
    En särskild kamera undersöker brösten.
    Mammografi är gratis.
  • Informationen kommer från Cancerfonden.
Hennes bröst är i en apparat. Personalen på sjukhuset undersöker kvinnans bröst. Det kallas för mammografi. Foto: Christine Olsson/TT

8 oktober 2025

1 kommentar
  1. Anna skriver:
    8 oktober, 2025 kl. 12:45

    Jag köper alltid.

    Svara
