Han gjorde Rosa bandet

Nu börjar årets insamling

till forskning om cancer i brösten,

Rosa bandet.

Den som vill kan köpa

ett rosa band i affärer.

Organisationen Cancerfonden

får pengarna.

De ger pengar till forskare.

– Det är viktigt att samla in

pengar till forskning

som räddar liv.

Det säger Karl Fredrik Gustafsson.

Han är trädgårdsmästare

och känd från olika program i tv.

Han har bestämt

hur årets rosa band ska se ut.

På det rosa bandet

är det gröna blad.

De gröna bladen

ska få oss att tänka på hopp.

Att den som får sjukdomen cancer

kan bli frisk.

– Jag har flera vänner,

släktingar och bekanta

som har drabbats av cancer,

säger Karl Fredrik Gustafsson.

När hans kompis Helena

fick cancer i bröstet

försökte han göra henne glad.

Han tror att det är bra

att kunna skratta

samtidigt som sjukdomen är svår.

