Vardags

  • spöken-klara

    Izabelle Sjönvall visar sina gulliga spöken. De är gjorda av muggar i papper. Foton: Marie Hillblom/8 Sidor

  • spöke-ansikte

    Rita spökets ansikte med en penna.

  • spöke-snöre2

    Tråden sätter du fast i botten av muggen. Du kan hänga upp spöket i tråden.

  • spöke-klipp

    Klipp fransar med en sax i det tunna papperet.

  • spöke-frans

    Du klipper fransar i ett tunt papper.

  • spöke-lim

    Lägg ordentligt med lim på insidan av muggen. Här sätter du fast det tunna papperet.

  • spöke-tråd

    Lägg lim på insidan av muggen. Sätt fast det tunna papperet här. Det sticker ut nedanför muggen.

  • spöken-klara3

    Izabelle Sjönvall visar sina spöken. De heter Bo och Bu.

Pyssla gulliga spöken

Den 31 oktober
är det högtiden halloween.
Många firar den.

Då är det vanligt
att dekorera med spöken
och pumpor hemma.

Izabelle Sjönvall
visar hur du gör pyssel
med gulliga spöken.

– Spöken passar till halloween.
De här spökena är både
gulliga och lagom läskiga.
De är enkla att göra,
säger Izabell Sjönvall.

Många skrämmer
varandra på halloween.
Men spökena som Izabelle
gör är inte så läskiga.

– Det här är snälla spöken.
De är som kompisar
att ha i sitt rum,
säger hon.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Pyssla ett spöke

  1. Ta en mugg av papper.
    Måla ett ansikte på muggen
    med en penna.
  2. Gör två hål i botten av muggen.
    Du kan göra hålen
    med spetsen på en blyertspenna.
  3. Sätt ett snöre genom hålen.
    Knyt en knut på snöret
    på insidan av muggen.
    Du kan hänga spöket i snöret
    när det är klart.
  4. Ta ett tunt papper,
    gärna ett silkespapper.
    Klipp fransar i papperet
    med en sax.
    Spara en bit längst upp.
  5. Lägg lim runt insidan
    av kanten på muggen.
    Ta ganska mycket lim.
  6. Sätt fast det tunna,
    fransiga papperet
    runt hela muggens insida.
    Sätt fast papperet på den delen
    där du inte har klippt fransar.
  7. Nu är spöket klart.
    Häng det i snöret.

29 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    29 oktober, 2025 kl. 10:47

    🥰

