Pyssla gulliga spöken

Den 31 oktober

är det högtiden halloween.

Många firar den.

Då är det vanligt

att dekorera med spöken

och pumpor hemma.

Izabelle Sjönvall

visar hur du gör pyssel

med gulliga spöken.

– Spöken passar till halloween.

De här spökena är både

gulliga och lagom läskiga.

De är enkla att göra,

säger Izabell Sjönvall.

Många skrämmer

varandra på halloween.

Men spökena som Izabelle

gör är inte så läskiga.

– Det här är snälla spöken.

De är som kompisar

att ha i sitt rum,

säger hon.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR