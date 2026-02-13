Vardags

    Gör ett eget kort till den du tycker om. Foton: Marie Hillblom/8 Sidor

    Måla färg med en tuschpenna på toppen av ett finger.

    Tryck fingret med färg mot papperet. Gör det igen om du vill göra flera figurer.

    Rita ögon, ben och armar på figurerna. Använd en svart penna.

    Rita ett hjärta runt figurerna. Använd svart penna.

    Skriv något fint på kortet.

Gör ett kort med kärlek

Den 14 februari
är det alla hjärtans dag.
Det är en dag då många
vill fira kärleken.

Det kan till exempel
vara kärleken till en vän,
en partner eller till en förälder.

Du kan visa kärlek
på många sätt.

8 Sidor tipsar om
att göra ett eget kort
och ge till någon du tycker om.

Du kan göra en bild
av två figurer som står
bredvid varandra.

Sedan kan du rita
ett hjärta runt dem.
Och du kan skriva
något fint till din vän.

Så gör du kortet

Du behöver

  • ett papper
  • en tuschpenna
    i en färg du tycker om
  • en svart penna

Gör så här

  • klipp ett kort av papperet
  • måla färg på toppen av ett finger
  • tryck fingret med färg mot papperet
  • gör samma sak en gång till
    för att få två figurer
  • rita ögon, ben och armar på figurerna
    med den svarta pennan
  • rita ett hjärta runt figurerna
  • skriv något fint
  • nu är ditt kort klart
  1. Anna skriver:
    13 februari, 2026 kl. 09:46

    min kille bjuder mig på restaurang på alla hjärtans Dag. men iår så ska det bli hemma jag är lite krasslig. det blir räkmackor enkelt och bra. 😍😍🤗😘

  2. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 09:58

    Vad fin!!! Jag ska köpa nånting bara till min man…jag förväntar att vissa saker löser sig nu på Valentin…happy Valentin till alla-happy Valentin till dig Bebi Peggy! 🥰😍❤💞

  3. Bebi Peggy skriver:
    13 februari, 2026 kl. 10:13

    Tack alla ni som tänker på mig just nu. i tisdags drabbades jag av influensan. Har haft svårt att äta de senaste dagarna. Just nu är det främst snuvan som är till besvär. Den dyker upp i regel när jag håller på nåt annat, som nu när jag skriver detta.

  4. Maja skriver:
    13 februari, 2026 kl. 10:52

    Jag då Milena😂
    Är det ingen ”Happy Valentine” till mig då??

  5. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:41

    Bebi ingen orsak! Jag tänker på dig…men jag har smärtor och mår dåligt och noll krona faktisk i min plånbok…har du varma kläder??? Hur mycket grader ni har hemma? Vi betalar för el 1507 sek för januari-för februari säkert det blir en miljon…uf🥰

  6. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:43

    MAJA-HAPPY VALENTINE TILL DIG-ha en rolig och kärleksfull dag-hoppas att någon ger dig praliner och rosor…du förtjänar det-du skriver fina kommentarer här…kram till dig från mig! Var bor du???😍🥰💞❤

  7. Maja skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:44

    Hej Milena❤️❤️
    Tack för dina ord!
    Det värmer mig!!!
    Jag har inte fått sånna ord på länge.

  8. Vinne skriver:
    13 februari, 2026 kl. 12:03

    Glad alla hjärtans dag

  9. Wictor freundt skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:30

    Tack så jättemycket

  10. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 14:20

    Ingen orsak! Njut av dagen och ramla inte ute! (till Maja)🙂

  11. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 14:23

    Hoppas att du också får fin Valentin Bebi-med glädje och presenter…ramla inte ute-undvik att går ut! Min man köpte mig sådana sko med riktigt päls så jag har bra sko-åtminstone men synd om andra människor!/ HAPPY VALENTINE TILL ALLA LÄSARE!🥰😍❤

  12. Maja skriver:
    13 februari, 2026 kl. 16:24

    Milena… Jag satt här i två minuter och galskrattade😂😂
    Trots att det är alla hjärtans dag imorgon tänkte jag inte på det bara att jag läste om nyheten.
    De skriver om att hjärtans dag är imorgon.🤣🤣
    Ha en bra kväll Milena💐

  13. Love is in the air skriver:
    13 februari, 2026 kl. 17:08

    🫶🏻

  14. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 17:27

    Jag vet-men jag läser inte 8 sidor på lördag och söndag! Happy Valentine till alla och trevlig helg till dig MAJA!🙂

  15. Maja skriver:
    13 februari, 2026 kl. 17:35

    Ok Milena….😔
    Vi ses och pratar på Måndagen då igen visst?
    Du lämnar väl inte mig?🥰

  16. Margareta ringh skriver:
    13 februari, 2026 kl. 20:22

    Åttasidor älskling dyrt tidning

