Gör ett kort med kärlek

Den 14 februari

är det alla hjärtans dag.

Det är en dag då många

vill fira kärleken.

Det kan till exempel

vara kärleken till en vän,

en partner eller till en förälder.

Du kan visa kärlek

på många sätt.

8 Sidor tipsar om

att göra ett eget kort

och ge till någon du tycker om.

Du kan göra en bild

av två figurer som står

bredvid varandra.

Sedan kan du rita

ett hjärta runt dem.

Och du kan skriva

något fint till din vän.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR