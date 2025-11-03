Vardags
Håkan Juholt får pris för sin mustasch. Han hoppas den får fler att prata om cancer i prostatan. Foto: Rosie Alm/Pressbild
Månad med mustascher
I november ser vi
extra många mustascher.
Då sparar många
till en mustasch.
Mustaschen ska få fler
att prata om cancer
i prostatan.
Prostatacancer är Sveriges
vanligaste cancer.
Ungefär 30 män om dagen
får veta att de har
cancer i prostatan.
De flesta är äldre än 50 år.
Det är organisationen
Prostatacancerfonden
som startat mustaschernas månad.
De vill få fler att ge pengar
till insamlingen för prostatacancer.
Det behövs mer forskning
om cancer i prostatan.
Då kan läkarna bli bättre
på att hjälpa den
som får cancer.
Varje år får någon med mustasch
ett pris av Prostatacancerfonden.
Politikern Håkan Juholt
får priset i år.
– Jag är glad att få priset.
I år firar min mustasch
dessutom 50 år,
säger Håkan Juholt.
Han hoppas att hans mustasch
kan få fler att prata om cancer.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Prostatacancer
- Cancer i prostatan är den
vanligaste sortens cancer i Sverige.
- Prostatan är en körtel som finns
nära en mans penis och pung.
- Det är oftast män över 50 år
som blir sjuka.
- Det går att upptäcka prostatacancer
med ett blodprov.
- Du kan ta blodprovet
på vårdcentralen.
3 november 2025
