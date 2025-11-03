Månad med mustascher

I november ser vi

extra många mustascher.

Då sparar många

till en mustasch.

Mustaschen ska få fler

att prata om cancer

i prostatan.

Prostatacancer är Sveriges

vanligaste cancer.

Ungefär 30 män om dagen

får veta att de har

cancer i prostatan.

De flesta är äldre än 50 år.

Det är organisationen

Prostatacancerfonden

som startat mustaschernas månad.

De vill få fler att ge pengar

till insamlingen för prostatacancer.

Det behövs mer forskning

om cancer i prostatan.

Då kan läkarna bli bättre

på att hjälpa den

som får cancer.

Varje år får någon med mustasch

ett pris av Prostatacancerfonden.

Politikern Håkan Juholt

får priset i år.

– Jag är glad att få priset.

I år firar min mustasch

dessutom 50 år,

säger Håkan Juholt.

Han hoppas att hans mustasch

kan få fler att prata om cancer.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR