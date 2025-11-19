Vardags
En gata med butiker i Trångsund. Foto: Anna Hållams/TT
Många butiker är borta
Många butiker
försvinner i Sverige.
De stänger.
Det är vanligast i små städer.
Men det blir färre butiker
även i stora städer.
Det visar en ny undersökning
från organisationen Svensk Handel.
I små städer försvann
ungefär var tredje butik
mellan åren 2018 och 2024.
I stora städer försvann
var tionde butik.
Många i Sverige köper
på internet i stället.
Men det mesta köper vi
i vanliga butiker.
86 procent av allt vi köper
är i vanliga butiker.
När butiker stänger
försvinner jobb.
Färre butiker gör också
att Sverige får in
mindre pengar i skatt.
Politikerna måste jobba mer
för att butiker blir kvar.
Det tycker Elisabeth Elmsäter Vegsö
i Svensk Handel.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
19 november 2025
folk har mindre pengar att handla dyra kläder mm.
I Osby finns en bokhandel, en affär som säljer kläder, ICA och Coop. Affären som sålde leksaker finns inte kvar längre. Och någon affär som säljer skor har vi inte haft på säkert tio år.
Ni hört om dyra hyror på lokaler dom kan inte använda lokalen de flyttar från och hitta billiga lokal rika höjer priset till lokalen
Jag har affär-men verksamhet är provisoriskt eftersom jag är sjuk-men visa planer jag har faktisk…🥰
PS: problem är att ingen utan oss vet hur stor problem det är att driva affär…det är problem efter problem så gärna kan kunder ge lite extra några kronor för att verksamhet ska fungera bra…💛💙😔