Många butiker är borta

Många butiker

försvinner i Sverige.

De stänger.

Det är vanligast i små städer.

Men det blir färre butiker

även i stora städer.

Det visar en ny undersökning

från organisationen Svensk Handel.

I små städer försvann

ungefär var tredje butik

mellan åren 2018 och 2024.

I stora städer försvann

var tionde butik.

Många i Sverige köper

på internet i stället.

Men det mesta köper vi

i vanliga butiker.

86 procent av allt vi köper

är i vanliga butiker.

När butiker stänger

försvinner jobb.

Färre butiker gör också

att Sverige får in

mindre pengar i skatt.

Politikerna måste jobba mer

för att butiker blir kvar.

Det tycker Elisabeth Elmsäter Vegsö

i Svensk Handel.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

