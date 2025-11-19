Vardags

Ett hus med butiker och restauranger. På gatan finns ett bord och cyklar.

En gata med butiker i Trångsund. Foto: Anna Hållams/TT

Många butiker är borta

Många butiker
försvinner i Sverige.
De stänger.

Det är vanligast i små städer.
Men det blir färre butiker
även i stora städer.

Det visar en ny undersökning
från organisationen Svensk Handel.

I små städer försvann
ungefär var tredje butik
mellan åren 2018 och 2024.
I stora städer försvann
var tionde butik.

Många i Sverige köper
på internet i stället.
Men det mesta köper vi
i vanliga butiker.
86 procent av allt vi köper
är i vanliga butiker.

När butiker stänger
försvinner jobb.
Färre butiker gör också
att Sverige får in
mindre pengar i skatt.

Politikerna måste jobba mer
för att butiker blir kvar.
Det tycker Elisabeth Elmsäter Vegsö
i Svensk Handel.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA

Finns det någon butik där du bor?

19 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. v skriver:
    19 november, 2025 kl. 10:17

    folk har mindre pengar att handla dyra kläder mm.

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    19 november, 2025 kl. 10:33

    I Osby finns en bokhandel, en affär som säljer kläder, ICA och Coop. Affären som sålde leksaker finns inte kvar längre. Och någon affär som säljer skor har vi inte haft på säkert tio år.

    Svara
  3. sigge69 skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:43

    Ni hört om dyra hyror på lokaler dom kan inte använda lokalen de flyttar från och hitta billiga lokal rika höjer priset till lokalen

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 november, 2025 kl. 13:50

    Jag har affär-men verksamhet är provisoriskt eftersom jag är sjuk-men visa planer jag har faktisk…🥰

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 november, 2025 kl. 13:52

    PS: problem är att ingen utan oss vet hur stor problem det är att driva affär…det är problem efter problem så gärna kan kunder ge lite extra några kronor för att verksamhet ska fungera bra…💛💙😔

    Svara
