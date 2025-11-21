Naturen hjälpte Jennie

De flesta vet att vi

människor mår bra

av att vara ute i naturen.

Vi känner mindre jobbiga känslor

och mindre stress av att vara

i skogen och naturen.

Det kommer allt mer forskning

som visar att naturen är bra för oss.

En som vet det är Jennie Fylking.

Hon mådde dåligt i många år.

Hon var deprimerad

och kände sig ensam.

Till slut började Jennie Fylking

att träffa andra

människor ute i naturen.

De särskilda träffarna

hjälpte henne att må bättre.

Det var en person som

hjälpte henne med vardagen,

en boendestödjare, som tipsade

henne om träffarna.

Nu är Jennie Fylking själv med

och leder träffar i naturen.

– Träffarna blev något

att se fram emot.

Att få komma ut i naturen

och träffa folk betyder så mycket.

Nu har mitt liv en mening.

Det säger Jennie Fylking.

SARAH GREEN OCH TT

Brukar du vara i naturen?

