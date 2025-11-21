Vardags
Jennie Fylking tillsammans med Frida Öhman. Foto: Jessica Gow/TT
Naturen hjälpte Jennie
De flesta vet att vi
människor mår bra
av att vara ute i naturen.
Vi känner mindre jobbiga känslor
och mindre stress av att vara
i skogen och naturen.
Det kommer allt mer forskning
som visar att naturen är bra för oss.
En som vet det är Jennie Fylking.
Hon mådde dåligt i många år.
Hon var deprimerad
och kände sig ensam.
Till slut började Jennie Fylking
att träffa andra
människor ute i naturen.
De särskilda träffarna
hjälpte henne att må bättre.
Det var en person som
hjälpte henne med vardagen,
en boendestödjare, som tipsade
henne om träffarna.
Nu är Jennie Fylking själv med
och leder träffar i naturen.
– Träffarna blev något
att se fram emot.
Att få komma ut i naturen
och träffa folk betyder så mycket.
Nu har mitt liv en mening.
Det säger Jennie Fylking.
SARAH GREEN OCH TT
Brukar du vara i naturen?
De träffas i naturen
- Det finns särskilda
träffar ute i naturen.
- Det är organisationen
Friluftsfrämjandet
och vården för psykiatri
som ordnar dem.
Träffarna heter
Häng med oss ut.
- Personal som arbetar
i kommuner och i vården
får lära sig mer om naturen.
Sedan kan de ta med sig människor
som mår dåligt ut i naturen.
- Där kan de träffas
och prata, fika, laga mat
eller gå en promenad.
21 november 2025
Ja-det är tur att jag bor i Bunkeflostrand! Det hjälper mig mycket faktisk! De som är siffra 6 behöver vara i naturen-men andra också till ex. siffra 4 är alltid oavslappnad…det hjälper mycket-om jag bodde på andra ställe så kanske gjorde jag självmord!😔😎😊🧡
Mat är viktigt också-lax måste hon äta och praliner till ex, för serotoninskul…jag undrar vilket siffra hon är…? Om man vet vilket siffra man är och sitt blodgrupp så det hjälper mycket faktisk…jag önskar henne bra hälsa och lycka!!!🥰
Det finns en skog i närheten. Det händer ibland att jag tar en promenad där. Men nu när det är snö kan man inte se vägarna där.
Den enda jag är arg på är min hyresvärd. De plogar gångarna. Men de sandar inte. Så nu är det halka här och var. Att jag inte kommenterar lika ofta som förr beror på att jag behöver tid för annat. Som då att läsa.