Lussekatter är populära till lucia. Den gula bullen har många namn. Foto: Jurek Holzer/TT
Bulle med många namn
Lussekatt, lussekuse
eller saffransbulle.
Den gula bullen
som vi ofta äter
till högtiden lucia
har många namn.
Det är kryddan saffran
som gör att lussekatter
får sin gula färg.
Lussekatter av saffran
har funnits i Sverige
sedan 1800-talet.
Men folk kan ha bakat
andra sorters lussekatter
ännu tidigare.
I Nederländerna
och delar av Tyskland
bakade de ett liknande bröd
för länge sedan.
Brödet hette duivekater.
Brödet kan ha kommit
till Sverige på 1600-talet.
Det tror forskare
på Nordiska museet.
På svenska lät det som
att bröden hette djävulskatter.
När det blev vanligt
att göra sådana bröd till lucia
så fick de nya namn,
som lussekatter.
Lussekatterna
är fortfarande väldigt
populära vid lucia.
Folk i Sverige äter mer än
åtta miljoner lussekatter
på luciadagen.
Det säger organisationen
Sveriges bagare och konditorer.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Kryddan saffran
- I Sverige har vi gjort
lussekatter med saffran
ända sedan 1800-talet.
Men troligen kom saffran
till Sverige mycket tidigare än så.
- Folk i världen har använt saffran
i flera tusen år.
- Människor har både lagat mat
med saffran och använt
den gula färgen till att måla med.
- Saffran kommer från en särskild sort
av växten krokus.
En liten del av blomman
får torka och blir saffran.
- Saffran är en av världens
dyraste kryddor.
Det behövs mer än
150 tusen blommor
för att det ska bli
ett kilo saffran.
12 december 2025
Jag brukar baka mina Lussekatter,massa smör och saffran såklart,går inte att misslyckas,blir så saftiga. 🎀Gillar inte affärerna,dom smakar tort 🧑🎄❄️🌲 trevlig Lucia
Jag föredrar pepparkakor .
Jag gillar den!🙂
Ja gillar lussekatter. men jag gjort lite experiment – lussekatter bröd med jordnötssmör, jattegott😊
Jag gillar saffran. Jag brukar även använda kryddan i matlagning. Som då till att smaksätta ris och couscous. Eller som smaksättare i grytor. Men till lussekatter är den ändå allra bäst.