Bulle med många namn

Lussekatt, lussekuse

eller saffransbulle.

Den gula bullen

som vi ofta äter

till högtiden lucia

har många namn.

Det är kryddan saffran

som gör att lussekatter

får sin gula färg.

Lussekatter av saffran

har funnits i Sverige

sedan 1800-talet.

Men folk kan ha bakat

andra sorters lussekatter

ännu tidigare.

I Nederländerna

och delar av Tyskland

bakade de ett liknande bröd

för länge sedan.

Brödet hette duivekater.

Brödet kan ha kommit

till Sverige på 1600-talet.

Det tror forskare

på Nordiska museet.

På svenska lät det som

att bröden hette djävulskatter.

När det blev vanligt

att göra sådana bröd till lucia

så fick de nya namn,

som lussekatter.

Lussekatterna

är fortfarande väldigt

populära vid lucia.

Folk i Sverige äter mer än

åtta miljoner lussekatter

på luciadagen.

Det säger organisationen

Sveriges bagare och konditorer.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR