Vardags

En kopp choklad och några lussebullar.

Lussekatter är populära till lucia. Den gula bullen har många namn. Foto: Jurek Holzer/TT

Bulle med många namn

Lussekatt, lussekuse
eller saffransbulle.
Den gula bullen
som vi ofta äter
till högtiden lucia
har många namn. 

Det är kryddan saffran
som gör att lussekatter
får sin gula färg.

Lussekatter av saffran
har funnits i Sverige
sedan 1800-talet.
Men folk kan ha bakat
andra sorters lussekatter
ännu tidigare.

I Nederländerna
och delar av Tyskland
bakade de ett liknande bröd
för länge sedan.
Brödet hette duivekater. 

Brödet kan ha kommit
till Sverige på 1600-talet.
Det tror forskare
på Nordiska museet. 

På svenska lät det som
att bröden hette djävulskatter.
När det blev vanligt
att göra sådana bröd till lucia
så fick de nya namn,
som lussekatter. 

Lussekatterna
är fortfarande väldigt
populära vid lucia.
Folk i Sverige äter mer än
åtta miljoner lussekatter
på luciadagen.

Det säger organisationen
Sveriges bagare och konditorer.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Kryddan saffran

  • I Sverige har vi gjort
    lussekatter med saffran
    ända sedan 1800-talet.
    Men troligen kom saffran
    till Sverige mycket tidigare än så.
  • Folk i världen har använt saffran
    i flera tusen år.
  • Människor har både lagat mat
    med saffran och använt
    den gula färgen till att måla med.
  • Saffran kommer från en särskild sort
    av växten krokus.
    En liten del av blomman
    får torka och blir saffran.
  • Saffran är en av världens
    dyraste kryddor.
    Det behövs mer än
    150 tusen blommor
    för att det ska bli
    ett kilo saffran.
Två händer som håller en lila blomma. Från den här blomman får man saffran. Foto: Björn Lindgren/TT

12 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Liza🌟 skriver:
    12 december, 2025 kl. 11:34

    Jag brukar baka mina Lussekatter,massa smör och saffran såklart,går inte att misslyckas,blir så saftiga. 🎀Gillar inte affärerna,dom smakar tort 🧑‍🎄❄️🌲 trevlig Lucia

    Svara
  2. ... skriver:
    12 december, 2025 kl. 11:43

    Jag föredrar pepparkakor .

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    12 december, 2025 kl. 12:22

    Jag gillar den!🙂

    Svara
  4. Isa skriver:
    12 december, 2025 kl. 15:15

    Ja gillar lussekatter. men jag gjort lite experiment – lussekatter bröd med jordnötssmör, jattegott😊

    Svara
  5. Bebi Peggy skriver:
    12 december, 2025 kl. 16:37

    Jag gillar saffran. Jag brukar även använda kryddan i matlagning. Som då till att smaksätta ris och couscous. Eller som smaksättare i grytor. Men till lussekatter är den ändå allra bäst.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar