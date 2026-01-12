Slut på julen

Tjugo dagar efter julafton

tar julen slut.

Det är den 13 januari.

Dagen kallas

tjugondedag jul

eller tjugondag Knut.

Många tar bort pyntet

vid den här tiden.

Den som haft en julgran

tar ofta bort granen.

Kanske har den börjat

blir torr och släppa barr.

Den 13 januari

har Knut namnsdag.

Det finns en ramsa som säger

”på tjugondag Knut

dansas julen ut”.

En del ordnar en fest

när de tar bort granen,

en julgransplundring.

I många kommuner finns

särskilda platser där du

kan lämna din julgran.

Det går också att slänga

granen i avdelningen för

skräp från trädgårdar.

På en del platser tar olika föreningar

hand om gamla granar.

De lägger granarna i vattnet i en sjö.

Där kan fiskar trivas och få yngel.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR