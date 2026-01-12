Vardags

Granar ligger i en hög. Det är snö på marken.

Gamla julgranar vid Vasaparken i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Slut på julen

Tjugo dagar efter julafton
tar julen slut.
Det är den 13 januari.

Dagen kallas
tjugondedag jul
eller tjugondag Knut.

Många tar bort pyntet
vid den här tiden.
Den som haft en julgran
tar ofta bort granen.
Kanske har den börjat
blir torr och släppa barr.

Den 13 januari
har Knut namnsdag.
Det finns en ramsa som säger
”på tjugondag Knut
dansas julen ut”.

En del ordnar en fest
när de tar bort granen,
en julgransplundring.

I många kommuner finns
särskilda platser där du
kan lämna din julgran.

Det går också att slänga
granen i avdelningen för
skräp från trädgårdar.

På en del platser tar olika föreningar
hand om gamla granar.
De lägger granarna i vattnet i en sjö.
Där kan fiskar trivas och få yngel.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

12 januari 2026

3 kommentarer
  1. . skriver:
    12 januari, 2026 kl. 09:58

    hemma hos mig är julen bortplockad, ser tomt ut.

    Svara
  2. FishLover2.0 skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:37

    hemma hos mig försvinner julen så snabbt som möjligt för jag tycket att januari inte har någon med julen att göra och att det inte ska finnas något som har med julen att göra i januari. Så det ska bort så snabbt som möjligt.

    Svara
  3. Bebi Peggy skriver:
    12 januari, 2026 kl. 10:44

    Jag plockade bort julen redan den 7 januari. Ja, det finns en flaska glögg som blivit bortglömd och i kylskåpet står fortfarande en liten flaska julmust. Många av mina grannar har fortfarande julen kvar. En del av dem plockar inte undan den förrän det är dags för Mello.

    Svara
