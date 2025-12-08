Vardags
Alvine Mukisa, Sara Ek, Diana Holmgren, Albert Uhlin och Oskar Stenberg jobbar med tidningen Lagunen. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Rooma Svedgren, Sara Ek, Alvine Mukisa, Ulrika Arvidsson, Viktor Wajner Zagozdzon, Emil Pettersson, Edvin Sirviö, Diana Holmgren, Fredrik Holmgren, Fredrik Holmlund, Oskar Stenberg och Albert Uhlin jobbar med att göra tidningen Lagunen. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
De gör en tidning
I Eskilstuna finns
en daglig verksamhet
som heter Lagunen.
Där jobbar ungefär 20 personer
på en redaktion.
De gör en tidning.
Tidningen heter också Lagunen.
Den har funnits i snart 20 år.
– Vi skriver om saker
som vi är intresserade av.
Det händer nya saker
hela tiden.
Det säger Sara Ek.
Hon är en av dem
som jobbar med
att göra tidningen.
Tidningar är ett sätt för folk
att få veta vad som händer.
– Det behöver finnas
olika tidningar så att folk
kan välja vilken de vill läsa,
säger Albert Uhlin som också
jobbar med tidningen.
I tidningen Lagunen
handlar det mest
om saker som händer
i Eskilstuna.
– Vi träffar spännande människor.
Vi intervjuar kändisar och politiker,
säger Oskar Stenberg.
I Lagunen går det också
att läsa om djur, mat och musik.
Tidningen kommer ut
med fyra nummer om året.
När ett nytt nummer
kommer från tryckeriet
jobbar redaktionen
med att dela ut den.
De delar ut 200 exemplar
till olika skolor, boenden
och dagliga verksamheter
i Eskilstuna kommun.
Om du vill läsa Lagunen
hittar du den på internet här:
Tidningen Lagunen
Alla texter i tidningen
är märkta med en QR-kod.
Du kan rikta kameran
i mobilen mot koden.
Kameran visar då en länk till en sajt.
Där kan du lyssna på texten.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
8 december 2025
FIN!!!
Tidningar hjälper oss verkligen att förstå oss själva och vår omgivning. Senaste nytt – Människokroppens betydelse, vår egen kropp eller annan kropp! Och intresserad – Toppplacering, bottenplacering. Hur man presterar för att komma i kontakt med båda miljöerna (arbete, utbildning, boende, offentligt)
BRA! Jag läste en interviju med Marie-med får de betalt bara 4 kronor per time för deras fin arbete??? Tidningen är vacker! Tack för information!!!🙂😊🥰💜
varför gör de tidningar ifall om man bara kan lyssna på deras hemsida ?
Skulle Försäkringskassan inte räknas det som arbetsförmåga?
Jag har hel nedsatt arbetsförmåga. Det är som ha ett trasigt batteri.