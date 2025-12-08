Vardags

  • lagunenwebb2

    Alvine Mukisa, Sara Ek, Diana Holmgren, Albert Uhlin och Oskar Stenberg jobbar med tidningen Lagunen. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

  • lagunenwebb

    Rooma Svedgren, Sara Ek, Alvine Mukisa, Ulrika Arvidsson, Viktor Wajner Zagozdzon, Emil Pettersson, Edvin Sirviö, Diana Holmgren, Fredrik Holmgren, Fredrik Holmlund, Oskar Stenberg och Albert Uhlin jobbar med att göra tidningen Lagunen. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

De gör en tidning

I Eskilstuna finns
en daglig verksamhet
som heter Lagunen.
Där jobbar ungefär 20 personer
på en redaktion.
De gör en tidning.

Tidningen heter också Lagunen.
Den har funnits i snart 20 år.

– Vi skriver om saker
som vi är intresserade av.
Det händer nya saker
hela tiden.

Det säger Sara Ek.
Hon är en av dem
som jobbar med
att göra tidningen.

Tidningar är ett sätt för folk
att få veta vad som händer.

– Det behöver finnas
olika tidningar så att folk
kan välja vilken de vill läsa,
säger Albert Uhlin som också
jobbar med tidningen.

I tidningen Lagunen
handlar det mest
om saker som händer
i Eskilstuna.

– Vi träffar spännande människor.
Vi intervjuar kändisar och politiker,
säger Oskar Stenberg.

I Lagunen går det också
att läsa om djur, mat och musik.

Tidningen kommer ut
med fyra nummer om året.

När ett nytt nummer
kommer från tryckeriet
jobbar redaktionen
med att dela ut den.

De delar ut 200 exemplar
till olika skolor, boenden
och dagliga verksamheter
i Eskilstuna kommun.

Om du vill läsa Lagunen
hittar du den på internet här:
Tidningen Lagunen

Alla texter i tidningen
är märkta med en QR-kod.
Du kan rikta kameran
i mobilen mot koden.
Kameran visar då en länk till en sajt.
Där kan du lyssna på texten.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

8 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 10:28

    FIN!!!

    Svara
  2. Tidning House skriver:
    8 december, 2025 kl. 10:32

    Tidningar hjälper oss verkligen att förstå oss själva och vår omgivning. Senaste nytt – Människokroppens betydelse, vår egen kropp eller annan kropp! Och intresserad – Toppplacering, bottenplacering. Hur man presterar för att komma i kontakt med båda miljöerna (arbete, utbildning, boende, offentligt)

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 10:44

    BRA! Jag läste en interviju med Marie-med får de betalt bara 4 kronor per time för deras fin arbete??? Tidningen är vacker! Tack för information!!!🙂😊🥰💜

    Svara
  4. ingen kommer att veta🤫 skriver:
    8 december, 2025 kl. 11:14

    varför gör de tidningar ifall om man bara kan lyssna på deras hemsida ?

    Svara
  5. Anonym skriver:
    8 december, 2025 kl. 13:01

    Skulle Försäkringskassan inte räknas det som arbetsförmåga?

    Jag har hel nedsatt arbetsförmåga. Det är som ha ett trasigt batteri.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar