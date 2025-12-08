I Eskilstuna finns

en daglig verksamhet

som heter Lagunen.

Där jobbar ungefär 20 personer

på en redaktion.

De gör en tidning.

Tidningen heter också Lagunen.

Den har funnits i snart 20 år.

– Vi skriver om saker

som vi är intresserade av.

Det händer nya saker

hela tiden.

Det säger Sara Ek.

Hon är en av dem

som jobbar med

att göra tidningen.

Tidningar är ett sätt för folk

att få veta vad som händer.

– Det behöver finnas

olika tidningar så att folk

kan välja vilken de vill läsa,

säger Albert Uhlin som också

jobbar med tidningen.

I tidningen Lagunen

handlar det mest

om saker som händer

i Eskilstuna.

– Vi träffar spännande människor.

Vi intervjuar kändisar och politiker,

säger Oskar Stenberg.

I Lagunen går det också

att läsa om djur, mat och musik.

Tidningen kommer ut

med fyra nummer om året.

När ett nytt nummer

kommer från tryckeriet

jobbar redaktionen

med att dela ut den.

De delar ut 200 exemplar

till olika skolor, boenden

och dagliga verksamheter

i Eskilstuna kommun.

Om du vill läsa Lagunen

hittar du den på internet här:

Tidningen Lagunen

Alla texter i tidningen

är märkta med en QR-kod.

Du kan rikta kameran

i mobilen mot koden.

Kameran visar då en länk till en sajt.

Där kan du lyssna på texten.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR