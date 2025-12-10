Må bättre i mörkret

Nu är dagarna mörka.

Inte förrän den 21 december

vänder det.

Då är det vintersolståndet.

Dagarna börjar bli längre igen.

De blir ljusare igen.

Många tycker att mörkret

är jobbigt.

Men det finns saker du kan

göra för att må bättre

och känna dig gladare.

Micael Dahlen är forskare.

Han undersöker

hur människor

kan känna lycka.

Pengar gör sällan

folk lyckliga, säger han.

Han har tips på andra saker

som kan få dig

att känna dig gladare.

De gör dig gladare

när det är mörkt.

Gå ut en stund

mitt på dagen

när det är ljust.

Kroppen mår bra av ljus.

Ljus på dagen gör

att du sover bättre på natten.

Kroppen mår bra av motion.

En promenad kan räcka.

Det visar att du ser andra.

Att bli sedd gör de flesta glada.

Det visar att vi är

viktiga för varandra.

Bestäm träff med en kompis

och fika.

Ibland kanske det räcker

att prata med någon i telefon?

tycker om.

Läs en bok,

sitt och tänk en stund,

titta ut genom fönstret.

