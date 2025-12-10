Vardags
Många tycker att det är jobbigt när det är så mörkt. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Micael Dahlen har tips på hur vi kan må bättre. Foto: Peter Cederling
Ta en promenad när det är ljust, då mår du ofta bättre. Foto: Johan Nilsson/TT
Må bättre i mörkret
Nu är dagarna mörka.
Inte förrän den 21 december
vänder det.
Då är det vintersolståndet.
Dagarna börjar bli längre igen.
De blir ljusare igen.
Många tycker att mörkret
är jobbigt.
Men det finns saker du kan
göra för att må bättre
och känna dig gladare.
Micael Dahlen är forskare.
Han undersöker
hur människor
kan känna lycka.
Pengar gör sällan
folk lyckliga, säger han.
Han har tips på andra saker
som kan få dig
att känna dig gladare.
De gör dig gladare
när det är mörkt.
- Gå ut en stund
mitt på dagen
när det är ljust.
Kroppen mår bra av ljus.
Ljus på dagen gör
att du sover bättre på natten.
- Motionera!
Kroppen mår bra av motion.
En promenad kan räcka.
- Säg hej till någon.
Det visar att du ser andra.
Att bli sedd gör de flesta glada.
Det visar att vi är
viktiga för varandra.
- Träffa andra människor.
Bestäm träff med en kompis
och fika.
Ibland kanske det räcker
att prata med någon i telefon?
- Gör något som du själv
tycker om.
Läs en bok,
sitt och tänk en stund,
titta ut genom fönstret.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
10 december 2025
🥰💜
Idag ska jag i alla fall till fotvården i Markaryd. Då träffar jag i alla fall någon. Och imorgon ska jag till tandläkaren och laga en tand. Och snart ska jag ut och ta en liten promenad.
Jag har ingen kompis att gå ut med, jag känner ingen.😔
UF BEBI! Gillar du Nobel? Tittar du på festen??? Jag mår dåligt också…jag har smärtor…på fredag går jag till tandläkaren så absolut inget speciell och spännande…idag jag tittar på Nobel…jag går ut och försöker promenera men jag har ont i kroppen…
Folk kan mår bättre om de har full kylskåp och fin vacker ljus på bordet…men jag vet inte hur många i Sverige har det verkligen mysigt???!!! Vi är inte hungriga men vi lever från dag till dag…trevlig jultid till alla och hjälp varandra…uf😍😎😊💜