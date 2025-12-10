Vardags

  • JULSKYLTNING

    Många tycker att det är jobbigt när det är så mörkt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

  • dahlen

    Micael Dahlen har tips på hur vi kan må bättre. Foto: Peter Cederling

  • PAR MED PARAPLY PÅ LIMHAMN

    Ta en promenad när det är ljust, då mår du ofta bättre. Foto: Johan Nilsson/TT

Må bättre i mörkret

Nu är dagarna mörka.
Inte förrän den 21 december
vänder det.
Då är det vintersolståndet.
Dagarna börjar bli längre igen.
De blir ljusare igen.

Många tycker att mörkret
är jobbigt.
Men det finns saker du kan
göra för att må bättre
och känna dig gladare.

Micael Dahlen är forskare.
Han undersöker
hur människor
kan känna lycka.

Pengar gör sällan
folk lyckliga, säger han.

Han har tips på andra saker
som kan få dig
att känna dig gladare.
De gör dig gladare
när det är mörkt.

  • Gå ut en stund
    mitt på dagen
    när det är ljust.
    Kroppen mår bra av ljus.
    Ljus på dagen gör
    att du sover bättre på natten.
  • Motionera!
    Kroppen mår bra av motion.
    En promenad kan räcka.
  • Säg hej till någon.
    Det visar att du ser andra.
    Att bli sedd gör de flesta glada.
    Det visar att vi är
    viktiga för varandra.
  • Träffa andra människor.
    Bestäm träff med en kompis
    och fika.
    Ibland kanske det räcker
    att prata med någon i telefon?
  • Gör något som du själv
    tycker om.
    Läs en bok,
    sitt och tänk en stund,
    titta ut genom fönstret.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Läs om det viktiga ordet hej

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    10 december, 2025 kl. 10:00

    🥰💜

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    10 december, 2025 kl. 10:44

    Idag ska jag i alla fall till fotvården i Markaryd. Då träffar jag i alla fall någon. Och imorgon ska jag till tandläkaren och laga en tand. Och snart ska jag ut och ta en liten promenad.

    Svara
  3. Sadaf skriver:
    10 december, 2025 kl. 11:22

    Jag har ingen kompis att gå ut med, jag känner ingen.😔

    Svara
  4. MILENA skriver:
    10 december, 2025 kl. 12:26

    UF BEBI! Gillar du Nobel? Tittar du på festen??? Jag mår dåligt också…jag har smärtor…på fredag går jag till tandläkaren så absolut inget speciell och spännande…idag jag tittar på Nobel…jag går ut och försöker promenera men jag har ont i kroppen…

    Svara
  5. MILENA skriver:
    10 december, 2025 kl. 12:29

    Folk kan mår bättre om de har full kylskåp och fin vacker ljus på bordet…men jag vet inte hur många i Sverige har det verkligen mysigt???!!! Vi är inte hungriga men vi lever från dag till dag…trevlig jultid till alla och hjälp varandra…uf😍😎😊💜

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar