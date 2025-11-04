Det viktiga ordet hej

Hej är ett viktigt ord.

Det har till och med

en egen dag.

Den 21 november

är dagen för ordet hej.

Du kanske tycker

att ordet hej

inte är så speciellt.

Men det kan göra

stor skillnad.

Experter har visat

att ett hej kan göra

att vi mår bättre.

Den som säger hej

till mig ser mig.

Jag finns.

Att säga hej till andra

på skolan och på jobbet

är en ganska liten sak.

Men det gör att vi

trivs bättre, säger experter.

När vi trivs

fungerar vi bättre.

De som ordnar

den särskilda dagen

tycker att vi ska jobba

för att få hela Sverige

att säga hej till varandra.

Det gillar jag.

När jag var liten

sa alla hej

till varandra på platsen

där jag bodde.

Jag sa hej till de

jag kände och till de

jag inte kände.

Jag tycker att vi borde

säga hej till fler igen.

Det lilla ordet hej

har en stark kraft.

På dagen för ordet hej

kan du börja använda kraften.

Säg hej till några du inte känner.

Jag säger hej till dig.