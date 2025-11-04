Krönika
De säger hej till varandra. Bilden är gammal. Foto: Henrik Montgomery/TT
Det viktiga ordet hej
Hej är ett viktigt ord.
Det har till och med
en egen dag.
Den 21 november
är dagen för ordet hej.
Du kanske tycker
att ordet hej
inte är så speciellt.
Men det kan göra
stor skillnad.
Experter har visat
att ett hej kan göra
att vi mår bättre.
Den som säger hej
till mig ser mig.
Jag finns.
Att säga hej till andra
på skolan och på jobbet
är en ganska liten sak.
Men det gör att vi
trivs bättre, säger experter.
När vi trivs
fungerar vi bättre.
De som ordnar
den särskilda dagen
tycker att vi ska jobba
för att få hela Sverige
att säga hej till varandra.
Det gillar jag.
När jag var liten
sa alla hej
till varandra på platsen
där jag bodde.
Jag sa hej till de
jag kände och till de
jag inte kände.
Jag tycker att vi borde
säga hej till fler igen.
Det lilla ordet hej
har en stark kraft.
På dagen för ordet hej
kan du börja använda kraften.
Säg hej till några du inte känner.
Jag säger hej till dig.
