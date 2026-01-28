Vardags

Glass är årets bluff

Företaget GB får ett
dåligt pris för en glass.
De får priset Årets matbluff.

Det är GBs gammaldags vanilj
i ett stort paket som får priset.

Det stora paketet med glass
heter samma sak
som deras mindre paket
med gammaldags vanilj.

Men glassen i det stora paketet
har ett annat innehåll.
Till exempel finns inte
riktig äggula
i det stora paketet.

Företaget GB har fått kritik
för att de luras
med reklam om glassen.
Reklamen säger
att det är samma glass
som i det lilla paketet.
Men det är inte sant.

Det är inte första gången som
GB får det dåliga priset.
Deras glass Big pack vanilj
fick priset år 2023.
Förra året var det också ett
företag för glass som fick priset.

8 SIDOR

Pris om mat som luras

  • Föreningen Äkta vara
    delar ut ett pris varje år.
  • Priset heter Årets matbluff.
  • Priset går till mat
    som lurar folk.
    Maten är inte det vi tror
    att det ska vara.
  • Det är folk som röstar
    om vem som ska få priset.

28 januari 2026

  1. v skriver:
    28 januari, 2026 kl. 11:36

    jag glassälskare både sommar som vinter. sia glass är bäst

    Svara
  2. 67 skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:54

    Dåligt

    Svara
  3. Ludwig öblom skriver:
    28 januari, 2026 kl. 13:59

    Jag gillar glass som är brun

    Svara
  4. Wildo skriver:
    28 januari, 2026 kl. 14:10

    Jag gillar salami glass

    Svara
  5. Malte skriver:
    28 januari, 2026 kl. 14:11

    Hej 👋

    Svara
  6. Malte skriver:
    28 januari, 2026 kl. 14:11

    Jag håller med
    Wildo

    Svara
