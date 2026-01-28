Glass är årets bluff

Företaget GB får ett

dåligt pris för en glass.

De får priset Årets matbluff.

Det är GBs gammaldags vanilj

i ett stort paket som får priset.

Det stora paketet med glass

heter samma sak

som deras mindre paket

med gammaldags vanilj.

Men glassen i det stora paketet

har ett annat innehåll.

Till exempel finns inte

riktig äggula

i det stora paketet.

Företaget GB har fått kritik

för att de luras

med reklam om glassen.

Reklamen säger

att det är samma glass

som i det lilla paketet.

Men det är inte sant.

Det är inte första gången som

GB får det dåliga priset.

Deras glass Big pack vanilj

fick priset år 2023.

Förra året var det också ett

företag för glass som fick priset.

