Vardags
Glassen gammaldags vanlig i ett stort paket får pris som årets bluff med mat. Foto: Pressbild
Glass är årets bluff
Företaget GB får ett
dåligt pris för en glass.
De får priset Årets matbluff.
Det är GBs gammaldags vanilj
i ett stort paket som får priset.
Det stora paketet med glass
heter samma sak
som deras mindre paket
med gammaldags vanilj.
Men glassen i det stora paketet
har ett annat innehåll.
Till exempel finns inte
riktig äggula
i det stora paketet.
Företaget GB har fått kritik
för att de luras
med reklam om glassen.
Reklamen säger
att det är samma glass
som i det lilla paketet.
Men det är inte sant.
Det är inte första gången som
GB får det dåliga priset.
Deras glass Big pack vanilj
fick priset år 2023.
Förra året var det också ett
företag för glass som fick priset.
8 SIDOR
Pris om mat som luras
- Föreningen Äkta vara
delar ut ett pris varje år.
- Priset heter Årets matbluff.
- Priset går till mat
som lurar folk.
Maten är inte det vi tror
att det ska vara.
- Det är folk som röstar
om vem som ska få priset.
28 januari 2026
jag glassälskare både sommar som vinter. sia glass är bäst
Dåligt
Jag gillar glass som är brun
Jag gillar salami glass
Hej 👋
Jag håller med
Wildo