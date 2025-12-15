Vardags
Många i Sverige skickar julkort. Foto: Claudio Bresciani/TT
Tid för julkort
Vid jul är det många
i Sverige som vill
skicka särskilda kort
för att önska god jul.
Folk i Sverige
har skickat julkort
i över 140 år.
I Sverige har det blivit
mycket mindre vanligt
att skicka brev.
Men julkort är
fortfarande populärt.
Varje år skickar vi ungefär
tio miljoner julkort i Sverige.
Till jul finns ett särskilt
frimärke för julkort.
Det kostar lite mindre
än ett vanligt frimärke.
Om du vill använda det
måste du posta korten
senast den 16 december.
Då hinner de fram till jul,
säger företaget Postnord.
Om du använder
vanliga frimärken
ska du posta korten
senast den 18 december.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
15 december 2025
