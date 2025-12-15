Tid för julkort

Vid jul är det många

i Sverige som vill

skicka särskilda kort

för att önska god jul.

Folk i Sverige

har skickat julkort

i över 140 år.

I Sverige har det blivit

mycket mindre vanligt

att skicka brev.

Men julkort är

fortfarande populärt.

Varje år skickar vi ungefär

tio miljoner julkort i Sverige.

Till jul finns ett särskilt

frimärke för julkort.

Det kostar lite mindre

än ett vanligt frimärke.

Om du vill använda det

måste du posta korten

senast den 16 december.

Då hinner de fram till jul,

säger företaget Postnord.

Om du använder

vanliga frimärken

ska du posta korten

senast den 18 december.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA Skickar du julkort? Ja

Nej Se hur andra har röstat