En kvinna som sover. Foto: Christine Olsson/TT
Nordiska museet i Stockholm. Foto: Hasse Holmberg/TT
Berätta om din dröm
Nu kan du berätta om
hur du sover
och vad du drömmer.
Ett museum vill veta.
Det är Nordiska museet.
De jobbar med en ny
insamling som heter
Hur var din natt?
Om du vill kan du berätta om det.
Du gör det på sajten Minnen.
Där kan du också
läsa andras berättelser.
Och där finns flera andra
insamlingar som du kan
vara med i om du vill.
Nordiska museet har länge
samlat in berättelser
från vanliga människor.
Det är för att folk i framtiden
ska få veta hur människor
levde i olika tider.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
11 februari 2026
