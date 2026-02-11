Berätta om din dröm

Nu kan du berätta om

hur du sover

och vad du drömmer.

Ett museum vill veta.

Det är Nordiska museet.

De jobbar med en ny

insamling som heter

Hur var din natt?

Om du vill kan du berätta om det.

Du gör det på sajten Minnen.

Där kan du också

läsa andras berättelser.

Och där finns flera andra

insamlingar som du kan

vara med i om du vill.

Nordiska museet har länge

samlat in berättelser

från vanliga människor.

Det är för att folk i framtiden

ska få veta hur människor

levde i olika tider.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR