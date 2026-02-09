Vardags
Två barn håller varandra i handen. Foto: Tove Eriksson/TT
Nu är det vänliga veckan
Den här veckan kallas
för vänliga veckan.
Vi ska vara extra snälla
mot varandra.
Harry Lindquist startade veckan
för 80 år sedan.
Han jobbade i organisationen
Läkarmissionen.
De jobbar i hela världen
med hälsa, trygghet,
utbildning och skydd mot våld.
Harry Lindquist tänkte
att världen blir bättre
om människor
är snälla mot varandra.
Människor mår också bättre
när vi hjälper varandra.
Det säger forskare.
Men många har glömt vänliga veckan.
Nu försöker organisationen
göra veckan populär igen.
De delar ut ett pris
till någon som är vänlig.
Många skolor och kyrkor i Sverige
ska fira veckan.
– Att vara vänlig
är att vara snäll.
Alla får vara med och leka.
Det säger Moa
som är fyra år.
Hon går i förskolan
i Kristinehamn.
Hon och flera barn
har gjort teckningar med tips
på hur du kan vara snäll.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
9 februari 2026
Man får ju alltid hoppas på att det blir bättre.
OMG! Pris kan går till min man!!!!! Men ingen här i Sverige är snäll mot honom! Ingen!/ Jag är ganska snäll person också men hu jag ändrade mig och ska vara till de som är snälla mot mig…vad synd att samhälle blev så här….vad synd!
Här i Osby kommer nog folk att vara lika jävliga som alla andra veckor. Något som gäller allt från ungarna som går på dagis till gubbar och tanter som passerat de 75 åren.
man ska vara snäll även mot dom som är elaka mot oss. det kanske får dom på andra tankar.
människor som mobbar och är elaka ,mår inte bra. ibland måste vi ha förståelse för såna.