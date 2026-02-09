Nu är det vänliga veckan

Den här veckan kallas

för vänliga veckan.

Vi ska vara extra snälla

mot varandra.

Harry Lindquist startade veckan

för 80 år sedan.

Han jobbade i organisationen

Läkarmissionen.

De jobbar i hela världen

med hälsa, trygghet,

utbildning och skydd mot våld.

Harry Lindquist tänkte

att världen blir bättre

om människor

är snälla mot varandra.

Människor mår också bättre

när vi hjälper varandra.

Det säger forskare.

Men många har glömt vänliga veckan.

Nu försöker organisationen

göra veckan populär igen.

De delar ut ett pris

till någon som är vänlig.

Många skolor och kyrkor i Sverige

ska fira veckan.

– Att vara vänlig

är att vara snäll.

Alla får vara med och leka.

Det säger Moa

som är fyra år.

Hon går i förskolan

i Kristinehamn.

Hon och flera barn

har gjort teckningar med tips

på hur du kan vara snäll.

Titta på teckningarna

Vad gör du när du är snäll?

