Dyrare kött och kaffe

Kaffe och köttfärs

blev dyrare i affärerna

under månaden januari.

Det säger företaget

Matpriskollen.

De undersöker priser på mat.

Troligen kommer priset

på kött och köttfärs

fortsätta att vara dyrt

framåt i tiden.

Det beror på att det

finns för få kor

som kan bli till kött.

Så är det både i Sverige

och i andra länder i Europa.

Men priset på kaffe

kan bli billigare under våren.

Det tror Matpriskollen.

Mycket annan mat

har inte blivit dyrare i januari.

Men efter att priserna

ökat under lång tid

så är mycket mat

fortfarande väldigt dyr.

8 SIDOR/TT