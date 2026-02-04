Vardags
Det är brist på svensk köttfärs. Foto: Adam Ihse/TT
Dyrare kött och kaffe
Kaffe och köttfärs
blev dyrare i affärerna
under månaden januari.
Det säger företaget
Matpriskollen.
De undersöker priser på mat.
Troligen kommer priset
på kött och köttfärs
fortsätta att vara dyrt
framåt i tiden.
Det beror på att det
finns för få kor
som kan bli till kött.
Så är det både i Sverige
och i andra länder i Europa.
Men priset på kaffe
kan bli billigare under våren.
Det tror Matpriskollen.
Mycket annan mat
har inte blivit dyrare i januari.
Men efter att priserna
ökat under lång tid
så är mycket mat
fortfarande väldigt dyr.
8 SIDOR/TT
4 februari 2026
tur man har langat massor med kaffe jag behöver inte köpa förrän nästa år😍😍🤗och vad gäller kött så måste man handla när det är extra priser jag gör köttfärs själv. och alla mina korvar är hemmagjorda finns bra recept på nätet. man ska vara smart för att klara sig .blåbär och lingon kantareller plockar jag själv köper aldrig i affären.
Vad fin Andreas-första gång jag läser att någon plockar blåbär i Sverige…var plockar du dem??? / Förut jag plockade björnbär-varje år minst 2 kilo-men nu jag är sjuk så jag klarar inte det…hur gammal är du?/ kaffe vi slutade köpa-jag dricker nu snabbkaffe och kött vi köper ibland…🙂
Men oavsett vad-allt är dyrt-ZOEGA kaffe kostade 40 sek och nu kostar den 90 sek! Kött jag vet inte vad kostar-min man köper den men allt blev dyrare-inte bara kaffe och kött…smör till ex. kostar jättemycket…UF😔😷
jag plockar lingon och blåbär i Eksjö finns hur mycket som helst likaså kantareller. jag lagar lingonsylt själv .blåbären fryser jag in räcker hela vintern kantareller förväller jag och fryser in i portioner. naturen ger mycket extra mat den är gratis.jag är 66år och älskar naturen.
EKSJÖ? jag plockade blåbär i HARACHOV…det är mysigt stad i Tjeckien -(när jag var liten).varför läser du 8 sidor??? Idag vi måste allt köpa-men här i Bunkeflostrand finns björnbär….på Klagshamn finns björnbär stora som aprikoser…i Tjeckien folk plockar allt faktisk…
Köp bönor, ärtor och linser. Synd att vi måste äta andra varelser.
Det var aldrig de som skadade mig här på Jorden.
Det var människorna.
håller med B