Vardags

En semla på ett fat.

En semla. Foto: Samuel Steén/TT

En dag för semlor

Varje år är det
fettisdagen i Sverige.
I år är det på tisdagen
den 17 februari.

Då äter många
människor semlor.

Fettisdagen kommer från
religionen kristendom.
Det är den sista dagen
då folk får äta mycket.

Sedan är det fasta.
Då ska folk äta lite
ända fram till påsk.

På fastan ska kristna
tänka på Jesus
och hur svårt han hade det.

I dag är det inte så vanligt
att kristna fastar i Sverige.

Men en sak finns kvar.
Det är semlan.
Många vill äta
en semla på fettisdagen.

8 SIDOR

Dyra semlor

  • Semlorna i Sverige blir dyrare.
    I Stockholm kostar nu en semla
    60 kronor
    om du köper den på konditori.
    I Göteborg kostar den 51 kronor.
    I Malmö kostar den 50 kronor.
  • För fem år sedan kostade
    en semla i Stockholm 46 kronor.

Informationen kommer från banken Nordea och nyhetsbyrån TT.

16 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Birgitta Ohlsson skriver:
    16 februari, 2026 kl. 09:55

    älskar semlor men jag ska inte smaka alls.jag vill ha en fin figur till sommaren😍😍😍😘🤗

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:09

    Den 17 februari börjar Ramadan och den 18 februari börjar de kristna kyrkorna sin fasta. med andra ord är det i år två stora religiösa grupper som fastar samtidigt.

    Svara
  3. J skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:10

    Feeeeeeeetttttt 🤌🤫

    Svara
  4. MILENA skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:18

    oh Bebi du är så Kär! Alltså jag förstå inte så mycket hur svenskar utöver sin kristna tro…i Tjeckien är det inte så…men semla är gott…men vi köpte den inte många år! Men det är fin kaka!🙂

    Svara
  5. fhhgg skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:09

    Jag vill ha en stor fet semla!😀😀😀😀😎😎😎😎

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar