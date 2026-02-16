En dag för semlor

Varje år är det

fettisdagen i Sverige.

I år är det på tisdagen

den 17 februari.

Då äter många

människor semlor.

Fettisdagen kommer från

religionen kristendom.

Det är den sista dagen

då folk får äta mycket.

Sedan är det fasta.

Då ska folk äta lite

ända fram till påsk.

På fastan ska kristna

tänka på Jesus

och hur svårt han hade det.

I dag är det inte så vanligt

att kristna fastar i Sverige.

Men en sak finns kvar.

Det är semlan.

Många vill äta

en semla på fettisdagen.

8 SIDOR