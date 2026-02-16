Vardags
En semla. Foto: Samuel Steén/TT
En dag för semlor
Varje år är det
fettisdagen i Sverige.
I år är det på tisdagen
den 17 februari.
Då äter många
människor semlor.
Fettisdagen kommer från
religionen kristendom.
Det är den sista dagen
då folk får äta mycket.
Sedan är det fasta.
Då ska folk äta lite
ända fram till påsk.
På fastan ska kristna
tänka på Jesus
och hur svårt han hade det.
I dag är det inte så vanligt
att kristna fastar i Sverige.
Men en sak finns kvar.
Det är semlan.
Många vill äta
en semla på fettisdagen.
8 SIDOR
Dyra semlor
- Semlorna i Sverige blir dyrare.
I Stockholm kostar nu en semla
60 kronor
om du köper den på konditori.
I Göteborg kostar den 51 kronor.
I Malmö kostar den 50 kronor.
- För fem år sedan kostade
en semla i Stockholm 46 kronor.
Informationen kommer från banken Nordea och nyhetsbyrån TT.
16 februari 2026
älskar semlor men jag ska inte smaka alls.jag vill ha en fin figur till sommaren😍😍😍😘🤗
Den 17 februari börjar Ramadan och den 18 februari börjar de kristna kyrkorna sin fasta. med andra ord är det i år två stora religiösa grupper som fastar samtidigt.
Feeeeeeeetttttt 🤌🤫
oh Bebi du är så Kär! Alltså jag förstå inte så mycket hur svenskar utöver sin kristna tro…i Tjeckien är det inte så…men semla är gott…men vi köpte den inte många år! Men det är fin kaka!🙂
Jag vill ha en stor fet semla!😀😀😀😀😎😎😎😎