Vardags
En kvinna jobbar hemma med sin dator. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Färre jobbar hemma
Många som har ett jobb
jobbade hemma under tiden
med viruset corona.
Efter den tiden
har det blivit vanligt
att jobba hemma.
I dag jobbar ungefär 1,6 miljoner
människor i Sverige
hemma någon dag i veckan.
Men det har blivit mindre
vanligt att jobba hemma
flera dagar i veckan.
Företagen vill att personalen
är på kontoret mer.
Personal på företaget Scania
får inte jobba hemma alls
från och med hösten 2026.
Det har cheferna bestämt.
Cheferna tycker det är bra
att människor träffar varandra.
Då samarbetar de bättre.
Men många har
protesterat mot det.
De tycker att deras liv
fungerar bättre om de
kan jobba hemma.
Nu pratar flera företag
och fackförbund
om folk ska få jobba hemma.
– Företagen måste förklara
varför det är viktigt
att alla är på kontoret.
Det säger Camilla Frankelius.
Hon är chef på fackförbundet
Sveriges Ingenjörer.
8 SIDOR/TT
Vad tycker du?
Är det viktigt att folk
får jobba hemma?
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29 juni 2026
Ja, jag tycker att det är bra om man kan jobba hemma på grund av miljön och andra saker, även om det är bättre att de som kan jobba hemma gör det, eftersom deras liv blir bättre.🤠🤠
Det kan vara bra att jobba hemma nu på grund av värmen☀️🌡️.
Trevlig sommar allihop!!
☀️⛱️🌴🌷🌼🎊
/Maja