Färre jobbar hemma

Många som har ett jobb

jobbade hemma under tiden

med viruset corona.

Efter den tiden

har det blivit vanligt

att jobba hemma.

I dag jobbar ungefär 1,6 miljoner

människor i Sverige

hemma någon dag i veckan.

Men det har blivit mindre

vanligt att jobba hemma

flera dagar i veckan.

Företagen vill att personalen

är på kontoret mer.

Personal på företaget Scania

får inte jobba hemma alls

från och med hösten 2026.

Det har cheferna bestämt.

Cheferna tycker det är bra

att människor träffar varandra.

Då samarbetar de bättre.

Men många har

protesterat mot det.

De tycker att deras liv

fungerar bättre om de

kan jobba hemma.

Nu pratar flera företag

och fackförbund

om folk ska få jobba hemma.

– Företagen måste förklara

varför det är viktigt

att alla är på kontoret.

Det säger Camilla Frankelius.

Hon är chef på fackförbundet

Sveriges Ingenjörer.

8 SIDOR/TT

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