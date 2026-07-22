Bli yngre av kultur

Kultur får ofta människor

att må bättre.

Det kan vara att gå på

bio

museum

teater.

Därför får en del människor

tips från läkare

att göra saker med kultur

för att bli mindre stressade.

Kultur kan också göra

att kroppen blir yngre.

Det visar ny forskning från Japan.

Experter undersökte människor

som brukar gå på kultur.

De mätte vad som hände

med deras blodtryck, vikt

och hur snabbt de promenerade.

Experterna såg att deras

kroppar blev gamla långsammare

än hos personer

som inte går på kultur.

Men det är svårt att veta

om det var kulturen

som gjorde att kropparna

blev gamla långsammare.

Det kan också vara så

att personer som redan

är pigga i kroppen

går mer på kultur.

8 SIDOR/TT

FRÅGA Går du på kultur? Ja, jag går på museum.

Ja, jag går på teater.

Ja, jag går på bio.

Ja, jag går på opera.

Nej, aldrig. Se hur andra har röstat