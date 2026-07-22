Vardags

En person står framför en tavla. I rummet finns också en matta och en skulptur.

En person kollar på konst på ett museum. Foto: Johan Nilsson/TT

Bli yngre av kultur

Kultur får ofta människor
att må bättre.
Det kan vara att gå på

  • bio
  • museum
  • teater.

Därför får en del människor
tips från läkare
att göra saker med kultur
för att bli mindre stressade.

Kultur kan också göra
att kroppen blir yngre.
Det visar ny forskning från Japan.

Experter undersökte människor
som brukar gå på kultur.
De mätte vad som hände
med deras blodtryck, vikt
och hur snabbt de promenerade.

Experterna såg att deras
kroppar blev gamla långsammare
än hos personer
som inte går på kultur.

Men det är svårt att veta
om det var kulturen
som gjorde att kropparna
blev gamla långsammare.
Det kan också vara så
att personer som redan
är pigga i kroppen
går mer på kultur.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Går du på kultur?

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22 juli 2026

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