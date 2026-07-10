Han fick idén till märket

Den 10 juli varje år

är det Simborgarmärkets dag.

Det är en dag för att fira märket.

Och för att prata om hur viktigt

det är att kunna simma.

För att få ett märke

måste du simma

två hundra meter.

Simborgarmärket

har funnits länge i Sverige.

Det kom år 1934.

Det var David Jonason

som fick idén till märket.

Han var journalist på

tidningen Dagens Nyheter.

David Jonason ville att fler

skulle lära sig simma.

Han ville minska

drunkningarna i Sverige.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR