Vardags
David Jonason. Foto: Pressens Bild/TT
Årets simborgarmärke är grönt. Foto: Svenska Livräddningssällskapet
Han fick idén till märket
Den 10 juli varje år
är det Simborgarmärkets dag.
Det är en dag för att fira märket.
Och för att prata om hur viktigt
det är att kunna simma.
För att få ett märke
måste du simma
två hundra meter.
Simborgarmärket
har funnits länge i Sverige.
Det kom år 1934.
Det var David Jonason
som fick idén till märket.
Han var journalist på
tidningen Dagens Nyheter.
David Jonason ville att fler
skulle lära sig simma.
Han ville minska
drunkningarna i Sverige.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
10 juli 2026