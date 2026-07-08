Alla kan inte simma

Nu är det sommar.

Många vill bada och simma.

Men alla i Sverige

kan inte simma.

Det visar en undersökning.

Folk i Sverige

fick frågan om de kan

simma två hundra meter.

Femtio meter

måste vara ryggsim.

Då var det 81 procent som sa ja.

De kan simma två hundra meter.

Det var alltså 19 procent

som sa nej.

De kan inte simma

två hundra meter.

Folk verkar vara olika bra

att simma på olika platser.

I Uppsala län säger

90 procent att de kan simma.

Det är bäst i Sverige.

I Jämtlands län säger

70 procent att de kan simma.

Det är sämst i Sverige.

Det är organisationen

Svenska Livräddningssällskapet

som har gjort undersökningen.

De har frågat

flera tusen personer.

MARTIN HANBERG OCH TT