Vardags

Två personer är i vattnet. En tredje är på väg ner. En fjärde sitter på en klippa en bit bort.

Några ungdomar som badar och simmar. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Alla kan inte simma

Nu är det sommar.
Många vill bada och simma.

Men alla i Sverige
kan inte simma.
Det visar en undersökning.

Folk i Sverige
fick frågan om de kan
simma två hundra meter.
Femtio meter
måste vara ryggsim.

Då var det 81 procent som sa ja.
De kan simma två hundra meter.
Det var alltså 19 procent
som sa nej.
De kan inte simma
två hundra meter.

Folk verkar vara olika bra
att simma på olika platser.
I Uppsala län säger
90 procent att de kan simma.
Det är bäst i Sverige.

I Jämtlands län säger
70 procent att de kan simma.
Det är sämst i Sverige.

Det är organisationen
Svenska Livräddningssällskapet
som har gjort undersökningen.

De har frågat
flera tusen personer.

MARTIN HANBERG OCH TT

Så badar du säkert

  • Tala om för någon annan
    var du ska bada
    och när du kommer tillbaka.
  • Ta reda på var livbojar
    och andra viktiga saker finns
    på platsen där du badar.
  • Bada alltid
    tillsammans med någon.
  • Ha hela tiden koll på
    varandra när ni badar.
  • Gå försiktigt på bryggan,
    klippan eller bassängkanten.
  • Hoppa och dyk bara om det
    är tillräckligt djupt.
  • Simma längs stranden eller bryggan.
    Simma inte för långt ut.
  • Knuffa aldrig någon i vattnet.
    Håll inte fast någon i vattnet.
  • Ropa bara på hjälp
    när du verkligen behöver.
  • Ring till 112
    om någon person är i fara.

Tipsen kommer från
Svenska Livräddningssällskapet

En rund livboj som är vit och röd. En livboj. Foto: Claudio Bresciani/TT

8 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Kalle skriver:
    8 juli, 2026 kl. 10:58

    Det är dåligt ,jag är äldre människa och jag skäms att erkänna hur dålig jag är på att simma ,jag har aldrig lärt mig det.men dagens ungdomar har det på schemat i skolan vilket jag tycker är jättebra.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar