Vardags
Några ungdomar som badar och simmar. Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Alla kan inte simma
Nu är det sommar.
Många vill bada och simma.
Men alla i Sverige
kan inte simma.
Det visar en undersökning.
Folk i Sverige
fick frågan om de kan
simma två hundra meter.
Femtio meter
måste vara ryggsim.
Då var det 81 procent som sa ja.
De kan simma två hundra meter.
Det var alltså 19 procent
som sa nej.
De kan inte simma
två hundra meter.
Folk verkar vara olika bra
att simma på olika platser.
I Uppsala län säger
90 procent att de kan simma.
Det är bäst i Sverige.
I Jämtlands län säger
70 procent att de kan simma.
Det är sämst i Sverige.
Det är organisationen
Svenska Livräddningssällskapet
som har gjort undersökningen.
De har frågat
flera tusen personer.
MARTIN HANBERG OCH TT
Så badar du säkert
- Tala om för någon annan
var du ska bada
och när du kommer tillbaka.
- Ta reda på var livbojar
och andra viktiga saker finns
på platsen där du badar.
- Bada alltid
tillsammans med någon.
- Ha hela tiden koll på
varandra när ni badar.
- Gå försiktigt på bryggan,
klippan eller bassängkanten.
- Hoppa och dyk bara om det
är tillräckligt djupt.
- Simma längs stranden eller bryggan.
Simma inte för långt ut.
- Knuffa aldrig någon i vattnet.
Håll inte fast någon i vattnet.
- Ropa bara på hjälp
när du verkligen behöver.
- Ring till 112
om någon person är i fara.
Tipsen kommer från
Svenska Livräddningssällskapet
8 juli 2026
Det är dåligt ,jag är äldre människa och jag skäms att erkänna hur dålig jag är på att simma ,jag har aldrig lärt mig det.men dagens ungdomar har det på schemat i skolan vilket jag tycker är jättebra.