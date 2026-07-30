Världen
Brandmän som kämpar mot elden på ön Kreta i Grekland. Foto: Giannis Angelakis/AP/TT
Bränder i Grekland
Det brinner fortfarande
mycket i Frankrike och Spanien.
Nu har det börjat brinna
i Grekland också.
Elden sprider sig
på flera grekiska öar.
På ön Kreta har flera
tusen människor fått fly.
Det säger myndigheterna.
Branden startade i onsdags.
Över 200 brandmän jobbar
med att släcka den.
Tre brandmän har dött
när de inte hunnit
fly från elden.
Det finns många
svenska turister på Kreta.
Men de är inte nära
där det brinner.
De har inte behövt
flytta på sig.
Det säger bolagen för resor
Ving och Apollo.
Det brinner även i Turkiet.
Flera bränder är nära
Antalya och Dardanellerna.
Där finns det många turister.
I området Gironde i Frankrike
har det brunnit i en vecka.
Där är det nu lugnare.
Många människor har
fått åka hem igen.
Samtidigt har
en ny brand startat
i området Provence
i södra Frankrike.
Flera hundra människor
har fått lämna sina hem där.
I Spanien brinner det
fortfarande på nio platser.
Men den stora branden
nära huvudstaden Madrid
har minskat.
Där har folk fått
åka hem igen.
Det säger nyhetskanalen RTVE.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026
Hemskt. Var människorna som råkade skapa bränderna eller var det så varmt att det skapades av naturen?
Hej!
Det är ännu inte klart
hur branden började.
Myndigheterna undersöker det.
Hälsningar,
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