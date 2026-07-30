Bränder i Grekland

Det brinner fortfarande

mycket i Frankrike och Spanien.

Nu har det börjat brinna

i Grekland också.

Elden sprider sig

på flera grekiska öar.

På ön Kreta har flera

tusen människor fått fly.

Det säger myndigheterna.

Branden startade i onsdags.

Över 200 brandmän jobbar

med att släcka den.

Tre brandmän har dött

när de inte hunnit

fly från elden.

Det finns många

svenska turister på Kreta.

Men de är inte nära

där det brinner.

De har inte behövt

flytta på sig.

Det säger bolagen för resor

Ving och Apollo.

Det brinner även i Turkiet.

Flera bränder är nära

Antalya och Dardanellerna.

Där finns det många turister.

I området Gironde i Frankrike

har det brunnit i en vecka.

Där är det nu lugnare.

Många människor har

fått åka hem igen.

Samtidigt har

en ny brand startat

i området Provence

i södra Frankrike.

Flera hundra människor

har fått lämna sina hem där.

I Spanien brinner det

fortfarande på nio platser.

Men den stora branden

nära huvudstaden Madrid

har minskat.

Där har folk fått

åka hem igen.

Det säger nyhetskanalen RTVE.

8 SIDOR/TT