Kultur

Några lådor med Playstation i en affär.

Företaget Sony äger tv-spelet Playstation. Foto: Erik Verduzco/AP/TT

Tv-spel slutar med skivor

Tv-spelet Playstation
slutar att sälja sina spel
som skivor du kan hålla i.
I stället köper du
bara en digital kod.
Det här har gjort folk arga.

Playstation slutar helt
med skivor i januari år 2028.
Men för vissa spel
blir det så redan i år.

Till exempel med spelet
Grand theft auto 6
som kommer den 19 november.
Det kommer inte som en skiva,
bara som en digital kod.

Folk är arga på det.
De är också arga på priset.
De tycker att det är dyrt.

Den billiga versionen av spelet
kommer att kosta 899 kronor.
Den dyra versionen av spelet
kommer att kosta 1 149 kronor.

Det är företaget Sony
som äger Playstation.

8 SIDOR/TT

20 juli 2026

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5 kommentarer
  1. Maja skriver:
    20 juli, 2026 kl. 10:42

    Varför slutar de med skivor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 juli, 2026 kl. 12:13

      Hej Maja!
      Om företaget inte gör skivor
      blir det billigare
      och de kan tjäna mer pengar.
      Det är också färre
      som köper skivor av spelen i dag.
      Fler köper spelen digitalt.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Vinne skriver:
    20 juli, 2026 kl. 11:21

    Och Xbox Series X?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 juli, 2026 kl. 12:09

      Hej Vinne!

      Det finns ingen information
      om att Xbox slutar
      med skivor för spelen.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. JonteBronte skriver:
    20 juli, 2026 kl. 12:48

    Folk är arga nu men väjer sig så fungerar människan

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