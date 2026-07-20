Kultur
Företaget Sony äger tv-spelet Playstation. Foto: Erik Verduzco/AP/TT
Tv-spel slutar med skivor
Tv-spelet Playstation
slutar att sälja sina spel
som skivor du kan hålla i.
I stället köper du
bara en digital kod.
Det här har gjort folk arga.
Playstation slutar helt
med skivor i januari år 2028.
Men för vissa spel
blir det så redan i år.
Till exempel med spelet
Grand theft auto 6
som kommer den 19 november.
Det kommer inte som en skiva,
bara som en digital kod.
Folk är arga på det.
De är också arga på priset.
De tycker att det är dyrt.
Den billiga versionen av spelet
kommer att kosta 899 kronor.
Den dyra versionen av spelet
kommer att kosta 1 149 kronor.
Det är företaget Sony
som äger Playstation.
8 SIDOR/TT
20 juli 2026
Varför slutar de med skivor?
Hej Maja!
Om företaget inte gör skivor
blir det billigare
och de kan tjäna mer pengar.
Det är också färre
som köper skivor av spelen i dag.
Fler köper spelen digitalt.
Hälsningar,
8 Sidor
Och Xbox Series X?
Hej Vinne!
Det finns ingen information
om att Xbox slutar
med skivor för spelen.
Hälsningar,
8 Sidor
Folk är arga nu men väjer sig så fungerar människan