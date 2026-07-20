Tv-spel slutar med skivor

Tv-spelet Playstation

slutar att sälja sina spel

som skivor du kan hålla i.

I stället köper du

bara en digital kod.

Det här har gjort folk arga.

Playstation slutar helt

med skivor i januari år 2028.

Men för vissa spel

blir det så redan i år.

Till exempel med spelet

Grand theft auto 6

som kommer den 19 november.

Det kommer inte som en skiva,

bara som en digital kod.

Folk är arga på det.

De är också arga på priset.

De tycker att det är dyrt.

Den billiga versionen av spelet

kommer att kosta 899 kronor.

Den dyra versionen av spelet

kommer att kosta 1 149 kronor.

Det är företaget Sony

som äger Playstation.

8 SIDOR/TT