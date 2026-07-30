Attacker i Iran igen

I början av sommaren

pratade Iran och USA om kriget.

De bestämde att de

skulle sluta med attackerna.

Det var paus i kriget.

Sedan gjorde USA

attacker mot Iran igen.

Det var attacker

tretton nätter i rad

tidigare i juli.

Men förra helgen

blev det stopp

i attackerna.

USAs ledare Donald Trump

sa att han stoppade attackerna.

Han ville prata

om en ny paus i kriget.

Iran sa att länderna

inte pratade med varandra.

Nu attackerar både USA

och Iran varandra.

På onsdagen attackerade Iran

platser i landet Jordanien

där det finns militärer från USA.

USA attackerade flera städer i Iran

under natten till torsdagen.

Det ska vara platser för Irans militärer.

Det var också attacker mot ön Qeshm.

Tre personer i samma familj dog.

Det säger Irans nyhetsbyrå Fars.

Kriget i Iran började i februari.

USA och Israel attackerade.

De sa att de vill stoppa Iran

från att kunna göra kärnvapen.

8 SIDOR/TT