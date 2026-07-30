Världen
Irans militärer övar på ön Qeshm i Iran. Bilden är gammal. Foto: Hamed Malekpour/Tasnim/AP/TT
Attacker i Iran igen
I början av sommaren
pratade Iran och USA om kriget.
De bestämde att de
skulle sluta med attackerna.
Det var paus i kriget.
Sedan gjorde USA
attacker mot Iran igen.
Det var attacker
tretton nätter i rad
tidigare i juli.
Men förra helgen
blev det stopp
i attackerna.
USAs ledare Donald Trump
sa att han stoppade attackerna.
Han ville prata
om en ny paus i kriget.
Iran sa att länderna
inte pratade med varandra.
Nu attackerar både USA
och Iran varandra.
På onsdagen attackerade Iran
platser i landet Jordanien
där det finns militärer från USA.
USA attackerade flera städer i Iran
under natten till torsdagen.
Det ska vara platser för Irans militärer.
Det var också attacker mot ön Qeshm.
Tre personer i samma familj dog.
Det säger Irans nyhetsbyrå Fars.
Kriget i Iran började i februari.
USA och Israel attackerade.
De sa att de vill stoppa Iran
från att kunna göra kärnvapen.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026