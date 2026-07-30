Världen

Militärer springer i sand. I bakgrunden syns hav och berg.

Irans militärer övar på ön Qeshm i Iran. Bilden är gammal. Foto: Hamed Malekpour/Tasnim/AP/TT

Attacker i Iran igen

I början av sommaren
pratade Iran och USA om kriget.
De bestämde att de
skulle sluta med attackerna.
Det var paus i kriget.

Sedan gjorde USA
attacker mot Iran igen.
Det var attacker
tretton nätter i rad
tidigare i juli.

Men förra helgen
blev det stopp
i attackerna.

USAs ledare Donald Trump
sa att han stoppade attackerna.
Han ville prata
om en ny paus i kriget.
Iran sa att länderna
inte pratade med varandra.

Nu attackerar både USA
och Iran varandra.

På onsdagen attackerade Iran
platser i landet Jordanien
där det finns militärer från USA.

USA attackerade flera städer i Iran
under natten till torsdagen.
Det ska vara platser för Irans militärer.

Det var också attacker mot ön Qeshm.
Tre personer i samma familj dog.
Det säger Irans nyhetsbyrå Fars.

Kriget i Iran började i februari.
USA och Israel attackerade.
De sa att de vill stoppa Iran
från att kunna göra kärnvapen.

8 SIDOR/TT

30 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar