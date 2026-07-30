Världen

Jorden sedd från rymden. Ett klot som skimrar i blått, svart och brunt.

Planeten jorden. Foto: Scanpix/TT

Jorden räcker inte till

Människan sliter
på planeten jorden.
Varje år använder vi
mer skog, vatten och energi
än jorden hinner göra.

Vi skulle behöva
nästan en hel planet till.

Om vi fortsätter
på samma sätt kommer
jorden inte räcka till.
Det varnar organisationen
Global Footprint Network för.

De har hittat på
den särskilda dagen
Earth overshoot day.

Fram till den särskilda dagen
räcker sakerna på jorden.
Resten av året sliter
vi på jorden.

I år är dagen den 30 juli.

I Sverige använder vi
ännu mer av skog, vatten
och andra saker.
Vår del av jordens saker
tog slut redan den 4 april.

I början av 1970-talet
räckte jordens saker
till alla människor.
Då var Earth overshoot day
i slutet av december.

8 SIDOR/TT

30 juli 2026

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10 kommentarer
  1. JonteBronte skriver:
    30 juli, 2026 kl. 11:28

    Vi kommer att fortsätta som vanligt för att människan är för girig och vill bara ha mer och mer

    Svara
  2. Ingela skriver:
    30 juli, 2026 kl. 13:55

    Så länge befolkningen tillåts reproducera sig som den gör havererar snart allt. Tur man är gammal och slipper vara med.

    Svara
  3. Träd skriver:
    30 juli, 2026 kl. 14:01

    Jag tror många människor är giriga. Man tar åt sig, så det blir ojämlikt och orättvist fördelat med jordens resurser.

    Svara
  4. Träd skriver:
    30 juli, 2026 kl. 14:03

    8 sidor – Jag har en fråga. Är det bättre köpa digitala böcker och begagnade böcker än köpa nya böcker?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 juli, 2026 kl. 14:32

      Hej!
      Det är bättre för klimatet
      att använda saker som redan finns.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  5. Anna skriver:
    30 juli, 2026 kl. 15:55

    Det är krigen som förstör vår planet! De slukar allt i sin väg. Många har tagits fast som tuttat på skogar för att förgöra Europas motståndskraft. Ryssland är miljöförstörare nr 1 vänd er mot detta i första hand!

    Svara
  6. Maria skriver:
    30 juli, 2026 kl. 21:31

    Är så glad att jag inte har barn, tänker inte skaffa heller.

    Svara
  7. Anuuym skriver:
    30 juli, 2026 kl. 22:36

    Tack vara era eftersom man måsta ha olika lätlesta texer det blir mycke tråkek att kommer nyheter bara om krigt och kaos.

    Svara
  8. Patrik skriver:
    30 juli, 2026 kl. 22:50

    Som Albert Einstein mycket riktigt sa:”2 saker är oändliga, människans dumhet och rymden, fast jag är inte riktigt lika säker på det sistnämnda ”.Slut citat.

    Svara
  9. Henning skriver:
    30 juli, 2026 kl. 23:05

    Anna har rätt , krigen slukar och smutsar ner..och alla dessa dårar som sätter eld på skogar!!
    Sveriges återvinning av co2 är större än det vi producerar i co2. Detta pga våra skogar och skogsbruk ,yngre skog tar upp mer co2, och vi återställer vid hyggen.
    Sverige är inte så skyldiga som beskrivs

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