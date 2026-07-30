Jorden räcker inte till

Människan sliter

på planeten jorden.

Varje år använder vi

mer skog, vatten och energi

än jorden hinner göra.

Vi skulle behöva

nästan en hel planet till.

Om vi fortsätter

på samma sätt kommer

jorden inte räcka till.

Det varnar organisationen

Global Footprint Network för.

De har hittat på

den särskilda dagen

Earth overshoot day.

Fram till den särskilda dagen

räcker sakerna på jorden.

Resten av året sliter

vi på jorden.

I år är dagen den 30 juli.

I Sverige använder vi

ännu mer av skog, vatten

och andra saker.

Vår del av jordens saker

tog slut redan den 4 april.

I början av 1970-talet

räckte jordens saker

till alla människor.

Då var Earth overshoot day

i slutet av december.

8 SIDOR/TT