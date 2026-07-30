Världen
Planeten jorden. Foto: Scanpix/TT
Jorden räcker inte till
Människan sliter
på planeten jorden.
Varje år använder vi
mer skog, vatten och energi
än jorden hinner göra.
Vi skulle behöva
nästan en hel planet till.
Om vi fortsätter
på samma sätt kommer
jorden inte räcka till.
Det varnar organisationen
Global Footprint Network för.
De har hittat på
den särskilda dagen
Earth overshoot day.
Fram till den särskilda dagen
räcker sakerna på jorden.
Resten av året sliter
vi på jorden.
I år är dagen den 30 juli.
I Sverige använder vi
ännu mer av skog, vatten
och andra saker.
Vår del av jordens saker
tog slut redan den 4 april.
I början av 1970-talet
räckte jordens saker
till alla människor.
Då var Earth overshoot day
i slutet av december.
8 SIDOR/TT
30 juli 2026
Vi kommer att fortsätta som vanligt för att människan är för girig och vill bara ha mer och mer
Så länge befolkningen tillåts reproducera sig som den gör havererar snart allt. Tur man är gammal och slipper vara med.
Jag tror många människor är giriga. Man tar åt sig, så det blir ojämlikt och orättvist fördelat med jordens resurser.
8 sidor – Jag har en fråga. Är det bättre köpa digitala böcker och begagnade böcker än köpa nya böcker?
Hej!
Det är bättre för klimatet
att använda saker som redan finns.
Hälsningar,
8 Sidor
Det är krigen som förstör vår planet! De slukar allt i sin väg. Många har tagits fast som tuttat på skogar för att förgöra Europas motståndskraft. Ryssland är miljöförstörare nr 1 vänd er mot detta i första hand!
Är så glad att jag inte har barn, tänker inte skaffa heller.
Tack vara era eftersom man måsta ha olika lätlesta texer det blir mycke tråkek att kommer nyheter bara om krigt och kaos.
Som Albert Einstein mycket riktigt sa:”2 saker är oändliga, människans dumhet och rymden, fast jag är inte riktigt lika säker på det sistnämnda ”.Slut citat.
Anna har rätt , krigen slukar och smutsar ner..och alla dessa dårar som sätter eld på skogar!!
Sveriges återvinning av co2 är större än det vi producerar i co2. Detta pga våra skogar och skogsbruk ,yngre skog tar upp mer co2, och vi återställer vid hyggen.
Sverige är inte så skyldiga som beskrivs