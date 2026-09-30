Nya tunnelbanan blir dyrare

Stockholm ska få flera nya

stationer med tunnelbanan

i framtiden.

Men tunnelbanan kan bli

mycket dyrare än vad

politikerna tänkt.

Den kan också ta längre tid

att bygga.

Det saknas sammanlagt

23 miljarder kronor

för alla byggen.

Det skriver tidningen Mitti.

Det blir också förseningar

för alla byggen, skriver tidningen.

Den blå linjen med tunnelbana

ska få fler stationer till Barkarby

och Nacka.

Stationerna till Barkarby

blir klara i slutet av år 2028,

ett år sent.

Stationerna till Nacka

och Söderort

blir två år sena,

klara år 2032.

Den gröna linjen ska få

fler stationer mot Solna.

Den blir klar ett år sent,

i slutet av år 2029.

Det ska bli en ny gul linje

mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Gula linjen blir klar

två år sent,

år 2037.

8 SIDOR

År 2025 fyllde tunnelbanan 75 år