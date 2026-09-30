Sverige

Tunnelbanan.

Tunnelbanan i Stockholm ska få fler stationer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Nya tunnelbanan blir dyrare

Stockholm ska få flera nya
stationer med tunnelbanan
i framtiden.

Men tunnelbanan kan bli
mycket dyrare än vad
politikerna tänkt.
Den kan också ta längre tid
att bygga.

Det saknas sammanlagt
23 miljarder kronor
för alla byggen.
Det skriver tidningen Mitti.

Det blir också förseningar
för alla byggen, skriver tidningen.

Den blå linjen med tunnelbana
ska få fler stationer till Barkarby
och Nacka.
Stationerna till Barkarby
blir klara i slutet av år 2028,
ett år sent.

Stationerna till Nacka
och Söderort
blir två år sena,
klara år 2032.

Den gröna linjen ska få
fler stationer mot Solna.
Den blir klar ett år sent,
i slutet av år 2029.

Det ska bli en ny gul linje
mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Gula linjen blir klar
två år sent,
år 2037.

8 SIDOR

År 2025 fyllde tunnelbanan 75 år

30 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar