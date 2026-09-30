Sverige
Tunnelbanan i Stockholm ska få fler stationer. Foto: Henrik Montgomery/TT
Nya tunnelbanan blir dyrare
Stockholm ska få flera nya
stationer med tunnelbanan
i framtiden.
Men tunnelbanan kan bli
mycket dyrare än vad
politikerna tänkt.
Den kan också ta längre tid
att bygga.
Det saknas sammanlagt
23 miljarder kronor
för alla byggen.
Det skriver tidningen Mitti.
Det blir också förseningar
för alla byggen, skriver tidningen.
Den blå linjen med tunnelbana
ska få fler stationer till Barkarby
och Nacka.
Stationerna till Barkarby
blir klara i slutet av år 2028,
ett år sent.
Stationerna till Nacka
och Söderort
blir två år sena,
klara år 2032.
Den gröna linjen ska få
fler stationer mot Solna.
Den blir klar ett år sent,
i slutet av år 2029.
Det ska bli en ny gul linje
mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Gula linjen blir klar
två år sent,
år 2037.
8 SIDOR
30 september 2026