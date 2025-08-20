Världen

Nedanför huset är det massor av jord. Delar av huset är borta.

Människor vid ett hus som har blivit förstört av översvämningar i Pakistan. Foto: Mohammad Arif/AP/TT

Flera hundra döda i Pakistan

Nästan 400 människor
har dött i norra Pakistan
efter de senaste dagarnas
översvämningar.

Det har regnat mycket.
Därför har det blivit
stora översvämningar.

Flera byar har förstörts
när blöt och lerig jord
har svept iväg hus.

Arbetare jobbar fortfarande
med att leta efter kroppar
under allt som har rasat.

Myndigheterna varnar
för mer regn
de närmaste dagarna.
Det gör arbetet med att hitta
människor svårare.

Det brukar regna mycket
i Pakistan mellan juni och september.
Men de senaste åren
har det regnat mer än vanligt.
Över 700 människor
har dött i översvämningar i år.

Forskare säger att
det regnar mer på grund av
ändringarna i klimatet.
Isar smälter allt snabbare.
Det gör att vatten
ökar i haven.
Det gör att de kraftiga
regnen blir värre.

8 SIDOR/TT

Monsunregn

  • På sommaren är det ofta
    en lång period med mycket regn
    i delar av Asien
    där Pakistan ligger.
  • Det kallas monsunregn.

20 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Lise skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 11:02

    så hemskt starckars människor.

    Svara
  2. Milenka skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 11:48

    UF! Vad synd!!!😔

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar