Flera hundra döda i Pakistan

Nästan 400 människor

har dött i norra Pakistan

efter de senaste dagarnas

översvämningar.

Det har regnat mycket.

Därför har det blivit

stora översvämningar.

Flera byar har förstörts

när blöt och lerig jord

har svept iväg hus.

Arbetare jobbar fortfarande

med att leta efter kroppar

under allt som har rasat.

Myndigheterna varnar

för mer regn

de närmaste dagarna.

Det gör arbetet med att hitta

människor svårare.

Det brukar regna mycket

i Pakistan mellan juni och september.

Men de senaste åren

har det regnat mer än vanligt.

Över 700 människor

har dött i översvämningar i år.

Forskare säger att

det regnar mer på grund av

ändringarna i klimatet.

Isar smälter allt snabbare.

Det gör att vatten

ökar i haven.

Det gör att de kraftiga

regnen blir värre.

8 SIDOR/TT