Världen
Människor vid ett hus som har blivit förstört av översvämningar i Pakistan. Foto: Mohammad Arif/AP/TT
Flera hundra döda i Pakistan
Nästan 400 människor
har dött i norra Pakistan
efter de senaste dagarnas
översvämningar.
Det har regnat mycket.
Därför har det blivit
stora översvämningar.
Flera byar har förstörts
när blöt och lerig jord
har svept iväg hus.
Arbetare jobbar fortfarande
med att leta efter kroppar
under allt som har rasat.
Myndigheterna varnar
för mer regn
de närmaste dagarna.
Det gör arbetet med att hitta
människor svårare.
Det brukar regna mycket
i Pakistan mellan juni och september.
Men de senaste åren
har det regnat mer än vanligt.
Över 700 människor
har dött i översvämningar i år.
Forskare säger att
det regnar mer på grund av
ändringarna i klimatet.
Isar smälter allt snabbare.
Det gör att vatten
ökar i haven.
Det gör att de kraftiga
regnen blir värre.
8 SIDOR/TT
Monsunregn
- På sommaren är det ofta
en lång period med mycket regn
i delar av Asien
där Pakistan ligger.
- Det kallas monsunregn.
20 augusti 2025
