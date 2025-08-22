Världen
Palestinier på flykt i ett tillfälligt läger. Det ligger längs stranden i Gaza stad. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Förslag på paus i kriget
Det finns ett förslag
om paus i kriget i Gaza.
Landet Egypten har hjälpt till
att ordna förslaget.
Gruppen Hamas har sagt ja
till förslaget.
När kriget började tog Hamas
flera fångar, gisslan.
Många av dem har dött.
Men ungefär 20 personer lever.
Hamas har sagt att de ska
släppa hälften av gisslan
om Israel säger ja
till förslaget om paus.
Israel har inte svarat
på förslaget.
Men landets ledare
Benjamin Netanyahu
har sagt att Israel bara
säger ja till en paus
om Hamas släpper alla i gisslan.
Samtidigt närmar sig Israels
militärer nu Gaza stad.
Israels ledare har bestämt
att militärerna
ska ta över Gaza stad.
Många palestinier flyr från staden.
– Men hur ska vi fly?
Det finns ingen bensin.
Det finns inga bilar.
Ingen transport.
Det säger en mamma
som nyhetsbyrån TT
har pratat med.
8 SIDOR/TT
22 augusti 2025