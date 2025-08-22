Förslag på paus i kriget

Det finns ett förslag

om paus i kriget i Gaza.

Landet Egypten har hjälpt till

att ordna förslaget.

Gruppen Hamas har sagt ja

till förslaget.

När kriget började tog Hamas

flera fångar, gisslan.

Många av dem har dött.

Men ungefär 20 personer lever.

Hamas har sagt att de ska

släppa hälften av gisslan

om Israel säger ja

till förslaget om paus.

Israel har inte svarat

på förslaget.

Men landets ledare

Benjamin Netanyahu

har sagt att Israel bara

säger ja till en paus

om Hamas släpper alla i gisslan.

Samtidigt närmar sig Israels

militärer nu Gaza stad.

Israels ledare har bestämt

att militärerna

ska ta över Gaza stad.

Många palestinier flyr från staden.

– Men hur ska vi fly?

Det finns ingen bensin.

Det finns inga bilar.

Ingen transport.

Det säger en mamma

som nyhetsbyrån TT

har pratat med.

8 SIDOR/TT