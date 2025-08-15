Inget avtal om plast

Flera länder träffades

i staden Genève i Schweiz.

De pratade om plast.

Förenta nationerna ordnade mötet.

Det här var en fortsättning

på ett möte i Sydkorea

i slutet av förra året.

Då blev det inget avtal.

Det blev det inte nu heller.

EU vill ha ett avtal

där länder gör mindre plast

och tar bättre hand om

plasten som redan finns.

Saudiarabien, Iran och Ryssland

vill ha ett annat avtal.

De vill ta hand om plasten

men fortsätta göra lika mycket

som tidigare.

Många är besvikna

på att det inte blev ett avtal.

– Vi har missat en stor chans.

Jorden behöver det här avtalet.

Både människor som lever nu

och de som ska leva i framtiden

behöver det, säger Kuba.

