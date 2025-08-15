Världen
Länderna kom inte överens om ett avtal. Foto: Martial Trezzini/AP/TT
Plast på en strand i staden Mumbai i Indien. Foto: Rajanish Kakade/AP/TT
Inget avtal om plast
Flera länder träffades
i staden Genève i Schweiz.
De pratade om plast.
Förenta nationerna ordnade mötet.
Det här var en fortsättning
på ett möte i Sydkorea
i slutet av förra året.
Då blev det inget avtal.
Det blev det inte nu heller.
EU vill ha ett avtal
där länder gör mindre plast
och tar bättre hand om
plasten som redan finns.
Saudiarabien, Iran och Ryssland
vill ha ett annat avtal.
De vill ta hand om plasten
men fortsätta göra lika mycket
som tidigare.
Många är besvikna
på att det inte blev ett avtal.
– Vi har missat en stor chans.
Jorden behöver det här avtalet.
Både människor som lever nu
och de som ska leva i framtiden
behöver det, säger Kuba.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025
Politiker borde sätta press på producenter. Med inflation kom mindre förpackningar för att dölja hur mycket priset höjdes. Mycket mer plast om kaffe är 450 gram istället för 500 gram. Istället bråkade man om plastkassar och priset dumpades på fattiga kunder.
Vad synd! Många saker går tillverka av metall istället…