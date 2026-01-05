Många samlades i Schweiz

Det har varit

en stor brand på en bar

i staden Crans-Montana

i landet Schweiz.

Branden hände på natten

mot den 1 januari

när folk firade nyår.

40 människor dog i branden.

De flesta var unga personer

mellan 16 år och 20 år.

Den yngsta som dog var

bara 14 år.

Över hundra människor

är skadade efter branden.

En del är mycket allvarligt skadade.

Många människor i Schweiz

är chockade och ledsna

över det som hänt.

På söndagen samlades

flera hundra människor

för att minnas dem som dött.

De tände ljus och

lämnade blommor.

Branden verkar ha börjat

efter att facklor med eld

hölls för nära taket.

Branden spred sig sedan

mycket snabbt.

Nu är två personer

som äger baren

misstänkta för brott.

