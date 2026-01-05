Världen
Människor samlades i staden Crans-Montana för att minnas dem som dött. Foto: Antonio Calanni/AP/TT
Många samlades i Schweiz
Det har varit
en stor brand på en bar
i staden Crans-Montana
i landet Schweiz.
Branden hände på natten
mot den 1 januari
när folk firade nyår.
40 människor dog i branden.
De flesta var unga personer
mellan 16 år och 20 år.
Den yngsta som dog var
bara 14 år.
Över hundra människor
är skadade efter branden.
En del är mycket allvarligt skadade.
Många människor i Schweiz
är chockade och ledsna
över det som hänt.
På söndagen samlades
flera hundra människor
för att minnas dem som dött.
De tände ljus och
lämnade blommor.
Branden verkar ha börjat
efter att facklor med eld
hölls för nära taket.
Branden spred sig sedan
mycket snabbt.
Nu är två personer
som äger baren
misstänkta för brott.
8 SIDOR/TT
5 januari 2026