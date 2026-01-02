Många döda efter brand

Natten mot den 1 januari

firade folk det nya året

på en bar i Schweiz.

Vid klockan 01.30 började

det brinna i baren.

Minst 40 människor dog i branden.

Över hundra blev skadade.

Många av dem har

allvarliga skador.

Baren heter Le Constellation.

Den ligger i staden Crans-Montan.

Folk brukar åka skidor där.

Taket på baren

kan ha börjat brinna

när folk viftade

med små fyrverkerier.

Det säger folk

som var på baren.

Poliserna har inte

sagt något än

om varför det började brinna.

De jobbar med

sin undersökning.

Men det var ingen attack,

säger poliserna.

Branden är en av de

värsta händelserna

i Schweiz historia.

Det säger landets

ledare Guy Parmelin.

Nu ska det vara fem

dagar av sorg i Schweiz.

