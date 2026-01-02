Världen
Folk tänder ljus för de döda i staden Crans-Montana i Schweiz.
Poliserna jobbar med sin undersökning av branden. Foton: Alessandro della Valle/AP/TT
Många döda efter brand
Natten mot den 1 januari
firade folk det nya året
på en bar i Schweiz.
Vid klockan 01.30 började
det brinna i baren.
Minst 40 människor dog i branden.
Över hundra blev skadade.
Många av dem har
allvarliga skador.
Baren heter Le Constellation.
Den ligger i staden Crans-Montan.
Folk brukar åka skidor där.
Taket på baren
kan ha börjat brinna
när folk viftade
med små fyrverkerier.
Det säger folk
som var på baren.
Poliserna har inte
sagt något än
om varför det började brinna.
De jobbar med
sin undersökning.
Men det var ingen attack,
säger poliserna.
Branden är en av de
värsta händelserna
i Schweiz historia.
Det säger landets
ledare Guy Parmelin.
Nu ska det vara fem
dagar av sorg i Schweiz.
8 SIDOR
2 januari 2026
Vad synd, när tråkiga saker händer. Jag beklagar verkligen sorgen😰
De ”viftade med fyrverkerie” inne i baren? Är det egentligen möjligt att de som styrde krogen tillät det?
Hej Förnuft.
Jag förstår inte riktigt din fråga.
Undrar du hur det är möjligt
att krogen tillät
små fyrverkerier inomhus?
Jag blev chockad !!! Och förvånad vad som händer.
Men jag blir glad att ni skickar ny heter vad som händer så vi vet om det och jag hoppas att poliserna hittar fallet!
Kan jag få vet mer om vad som hänte eller vad det bara det ?
Lycka till med fallet!
Det är tråkgt