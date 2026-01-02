Världen

  • Switzerland Bar Fire

    Folk tänder ljus för de döda i staden Crans-Montana i Schweiz.

  • Switzerland Bar Fire

    Poliserna jobbar med sin undersökning av branden. Foton: Alessandro della Valle/AP/TT

Många döda efter brand

Natten mot den 1 januari
firade folk det nya året
på en bar i Schweiz.

Vid klockan 01.30 började
det brinna i baren.

Minst 40 människor dog i branden.
Över hundra blev skadade.
Många av dem har
allvarliga skador.

Baren heter Le Constellation.
Den ligger i staden Crans-Montan.
Folk brukar åka skidor där.

Taket på baren
kan ha börjat brinna
när folk viftade
med små fyrverkerier.
Det säger folk
som var på baren.

Poliserna har inte
sagt något än
om varför det började brinna.
De jobbar med
sin undersökning.
Men det var ingen attack,
säger poliserna.

Branden är en av de
värsta händelserna
i Schweiz historia.
Det säger landets
ledare Guy Parmelin.

Nu ska det vara fem
dagar av sorg i Schweiz.

8 SIDOR

2 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Aya skriver:
    2 januari, 2026 kl. 10:47

    Vad synd, när tråkiga saker händer. Jag beklagar verkligen sorgen😰

    Svara
  2. Förnuft skriver:
    2 januari, 2026 kl. 15:09

    De ”viftade med fyrverkerie” inne i baren? Är det egentligen möjligt att de som styrde krogen tillät det?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      2 januari, 2026 kl. 15:39

      Hej Förnuft.

      Jag förstår inte riktigt din fråga.

      Undrar du hur det är möjligt
      att krogen tillät
      små fyrverkerier inomhus?

  3. Eva skriver:
    2 januari, 2026 kl. 15:58

    Jag blev chockad !!! Och förvånad vad som händer.

    Men jag blir glad att ni skickar ny heter vad som händer så vi vet om det och jag hoppas att poliserna hittar fallet!

    Kan jag få vet mer om vad som hänte eller vad det bara det ?

    Lycka till med fallet!

    Svara
  4. Tesfu skriver:
    2 januari, 2026 kl. 21:37

    Det är tråkgt

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar