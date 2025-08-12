Kaptenen kan bli dömd

Fartyget Eagle S släpade sitt ankare

på botten av havet Östersjön.

Kablar för el och internet

blev skadade.

Det hände i vintras

mellan länderna

Finland och Estland.

Nu blir kaptenen

och två andra chefer

på fartyget åtalade.

Det kan bli en rättegång

i en domstol i Finland.

De kan bli dömda.

Poliserna i Finland säger att fartyget

drog ankaret på botten med flit.

Fartyget ville ha sönder kablarna.

Fartyget Eagle S kommer

från Cook-öarna i Stilla havet.

Men poliserna tror att fartyget

jobbar åt Ryssland.

