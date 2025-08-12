Världen

Ett stort fartyg i havet. En liten båt syns framför.

Fartyget Eagle S. Foto: Jussi Nukari/AP/TT

Kaptenen kan bli dömd

Fartyget Eagle S släpade sitt ankare
på botten av havet Östersjön.
Kablar för el och internet
blev skadade.

Det hände i vintras
mellan länderna
Finland och Estland.

Nu blir kaptenen
och två andra chefer
på fartyget åtalade.

Det kan bli en rättegång
i en domstol i Finland.
De kan bli dömda.

Poliserna i Finland säger att fartyget
drog ankaret på botten med flit.
Fartyget ville ha sönder kablarna.

Fartyget Eagle S kommer
från Cook-öarna i Stilla havet.
Men poliserna tror att fartyget
jobbar åt Ryssland.

8 SIDOR/TT

12 augusti 2025

  1. V skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 11:15

    Var dom fulla?? Tycker dom borde få ett kännbart straff för detta.

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      12 augusti, 2025 kl. 11:50

      Hej!
      Vi har inte sett något om att de var fulla.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Sofia skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 13:11

    Vad får poliser att tro att de jobbar åt Ryssland? Eagle låter mer engelskt och Cook öar styrs inte av Ryssland. Pratar kaptain ryska, eller hade de last till Ryssland? Eller är det bara att allt är Putin’s fel?

  3. Peter Wang skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 14:59

    Skeppet är en del av ”the ghost fleet” som olagligt transporterar rysk olje från Ryssland till olika länder. Sofia, du har antagligen inter läst om det eller du arbetar i Kremil.

