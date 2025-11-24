Världen

  • APTOPIX Switzerland Russia Ukraine War

    Andrij Jermak från Ukraina pratar med USAs utrikesminister Marco Rubio om planen för fred i Ukraina. Foto: Martial Trezzini/AP/TT

  • Russia Ukraine War

    Ett hus som Ryssland attackerade i Charkiv natten till söndag. Räddningsarbetare är på plats. Foto: Andrii Marienko/AP/TT

Möte om kriget i Ukraina

USA har en ny plan för hur
kriget i Ukraina kan ta slut.
USA har jobbat med planen
tillsammans med Ryssland.

Planen har fått kritik
för att den är dålig för Ukraina.

I söndags hade USA och Ukraina
möte om planen i staden
Genève i Schweiz.
De ska fortsätta prata
om planen i flera dagar.

Politiker i EU ska också ha
ett extra möte om
USAs plan för fred i Ukraina.

Natten till söndag
attackerade Ryssland Ukraina.
Många drönare slog ner
i den stora staden Charkiv.
Minst fyra människor dog.
Ungefär 17 blev skadade.

Delar av stadens system för el
och värme blev också skadat
i attackerna.

8 SIDOR/TT

Planen för fred

USAs plan för fred i Ukraina säger att

  • Ukraina ska ge
    flera områden i Ukraina
    till Ryssland.
    Det gäller bland annat
    områdena Krim, Luhansk
    och Donetsk.
  • Ukraina ska minska
    sin militär till
    600 tusen soldater.
  • Ukraina ska lova
    att inte gå med
    i gruppen Nato.
  • Samtidigt ska Ryssland
    lova att inte attackera
    Ukraina i framtiden.

24 november 2025

