Världen
Andrij Jermak från Ukraina pratar med USAs utrikesminister Marco Rubio om planen för fred i Ukraina. Foto: Martial Trezzini/AP/TT
Ett hus som Ryssland attackerade i Charkiv natten till söndag. Räddningsarbetare är på plats. Foto: Andrii Marienko/AP/TT
Möte om kriget i Ukraina
USA har en ny plan för hur
kriget i Ukraina kan ta slut.
USA har jobbat med planen
tillsammans med Ryssland.
Planen har fått kritik
för att den är dålig för Ukraina.
I söndags hade USA och Ukraina
möte om planen i staden
Genève i Schweiz.
De ska fortsätta prata
om planen i flera dagar.
Politiker i EU ska också ha
ett extra möte om
USAs plan för fred i Ukraina.
Natten till söndag
attackerade Ryssland Ukraina.
Många drönare slog ner
i den stora staden Charkiv.
Minst fyra människor dog.
Ungefär 17 blev skadade.
Delar av stadens system för el
och värme blev också skadat
i attackerna.
8 SIDOR/TT
Planen för fred
USAs plan för fred i Ukraina säger att
- Ukraina ska ge
flera områden i Ukraina
till Ryssland.
Det gäller bland annat
områdena Krim, Luhansk
och Donetsk.
- Ukraina ska minska
sin militär till
600 tusen soldater.
- Ukraina ska lova
att inte gå med
i gruppen Nato.
- Samtidigt ska Ryssland
lova att inte attackera
Ukraina i framtiden.
24 november 2025