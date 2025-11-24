Möte om kriget i Ukraina

USA har en ny plan för hur

kriget i Ukraina kan ta slut.

USA har jobbat med planen

tillsammans med Ryssland.

Planen har fått kritik

för att den är dålig för Ukraina.

I söndags hade USA och Ukraina

möte om planen i staden

Genève i Schweiz.

De ska fortsätta prata

om planen i flera dagar.

Politiker i EU ska också ha

ett extra möte om

USAs plan för fred i Ukraina.

Natten till söndag

attackerade Ryssland Ukraina.

Många drönare slog ner

i den stora staden Charkiv.

Minst fyra människor dog.

Ungefär 17 blev skadade.

Delar av stadens system för el

och värme blev också skadat

i attackerna.

8 SIDOR/TT