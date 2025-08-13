Länder vill stoppa svälten

Över hundra barn har dött

av svält i området Gaza.

Det säger myndigheter i området.

Fler barn och vuxna kommer

att dö om de inte får hjälp.

Det säger flera experter

och organisationer.

Nu har ministrar från

24 länder skrivit på

ett papper om

att stoppa svälten.

Ministrarna vill att Israel

släpper in mer hjälp i Gaza.

De vill också ha en paus i kriget.

Gisslan som gruppen Hamas tagit

ska släppas fri.

Det vill ministrarna.

Sverige är ett av länderna

som skrivit på pappret.

Nu finns också ett nytt hot

mot människorna i Gaza.

Farliga bakterier kan sprida

sig i området.

Det visar en ny undersökning.

Bakterierna kan göra

vanliga sjukdomar farliga.

Det säger Krystel Moussally

från organisationen Läkare utan gränser.

Människor kan dö

av vanliga infektioner.

Fler kan behöva amputeras,

operera bort en del av kroppen.

Kriget gör det svårt

att hålla rent i Gaza.

Därför ökar risken

för bakterierna.

8 SIDOR/TT