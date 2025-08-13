Världen

    Människor letar efter mat i Gaza stad. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

    Ett sjukhus i Gaza stad. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

Länder vill stoppa svälten

Över hundra barn har dött
av svält i området Gaza.
Det säger myndigheter i området.

Fler barn och vuxna kommer
att dö om de inte får hjälp.
Det säger flera experter
och organisationer.

Nu har ministrar från
24 länder skrivit på
ett papper om
att stoppa svälten.

Ministrarna vill att Israel
släpper in mer hjälp i Gaza.
De vill också ha en paus i kriget.
Gisslan som gruppen Hamas tagit
ska släppas fri.
Det vill ministrarna.

Sverige är ett av länderna
som skrivit på pappret.

Nu finns också ett nytt hot
mot människorna i Gaza.
Farliga bakterier kan sprida
sig i området.
Det visar en ny undersökning.

Bakterierna kan göra
vanliga sjukdomar farliga.
Det säger Krystel Moussally
från organisationen Läkare utan gränser.
Människor kan dö
av vanliga infektioner.
Fler kan behöva amputeras,
operera bort en del av kroppen.

Kriget gör det svårt
att hålla rent i Gaza.
Därför ökar risken
för bakterierna.

8 SIDOR/TT

13 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. lise skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 11:17

    bra att dessa människor får hjälp.

  2. MILENA LUISA skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 13:37

    Äntligen någon bryr sig!!!😷💜

  3. Lise skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 15:33

    Och kan du tänka dig Milena att sverige är med där???och ni alla som pratar skit att SVERIGE gör inget.

  4. ett papper skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 15:57

    Bara ett papper och Israel fortsätter utan sanktioner.

  5. Sofia skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 16:42

    De har skrivit på ett papper. Jag antar att Israel struntar i ett papper. De borde sanktionera Israel som Ryssland, frysa israeliska tillgångar och utvisa ambassadörer minst. Som de gör mot Ryssland.

