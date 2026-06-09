Den 7 oktober år 2023

blev Israel attackerat

av terrorister

från gruppen Hamas.

Terroristerna tog många

människor som fångar.

Eli Sharabi var en av dem.

Han blev gisslan.

Han var fånge hos Hamas

i nästan fem hundra dagar.

Han fick bo i tunnlar under

marken i området Gaza.

Livet var mycket svårt.

Det var stopp i toaletterna.

Det luktade illa.

Han fick bara tvätta sig

var sjätte vecka.

Fångarna fick bara lite mat.

Eli Sharabi minskade i vikt.

Till sist vägde han bara 44 kilo.

Han tänkte på sin fru

och sina två döttrar

för att orka leva vidare.

Han ville träffa dem igen.

Men när han blev fri

i februari år 2025

fick han veta att Hamas

hade dödat hans familj.

Nu har han skrivit en bok

om tiden som fånge.

Boken heter Gisslan.

Han skriver om sorgen

efter sin familj.

Han skriver också om kriget.

När Eli och andra gisslan blev fria

hade Israel och Hamas

kommit överens om

en paus i kriget.

Det är fortfarande paus.

Men människor har

ändå blivit dödade.

Många vill ha fred.

Eli Sharabi hoppas också

att det en dag ska bli fred.

8 SIDOR/TT