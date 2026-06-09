Världen
Eli Sharabi var fånge hos gruppen Hamas. Här släpps han fri. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Eli Sharabi har skrivit en bok om tiden som fånge. Foto: Lars Schröder/TT
Han var fånge hos Hamas
Den 7 oktober år 2023
blev Israel attackerat
av terrorister
från gruppen Hamas.
Terroristerna tog många
människor som fångar.
Eli Sharabi var en av dem.
Han blev gisslan.
Han var fånge hos Hamas
i nästan fem hundra dagar.
Han fick bo i tunnlar under
marken i området Gaza.
Livet var mycket svårt.
Det var stopp i toaletterna.
Det luktade illa.
Han fick bara tvätta sig
var sjätte vecka.
Fångarna fick bara lite mat.
Eli Sharabi minskade i vikt.
Till sist vägde han bara 44 kilo.
Han tänkte på sin fru
och sina två döttrar
för att orka leva vidare.
Han ville träffa dem igen.
Men när han blev fri
i februari år 2025
fick han veta att Hamas
hade dödat hans familj.
Nu har han skrivit en bok
om tiden som fånge.
Boken heter Gisslan.
Han skriver om sorgen
efter sin familj.
Han skriver också om kriget.
När Eli och andra gisslan blev fria
hade Israel och Hamas
kommit överens om
en paus i kriget.
Det är fortfarande paus.
Men människor har
ändå blivit dödade.
Många vill ha fred.
Eli Sharabi hoppas också
att det en dag ska bli fred.
8 SIDOR/TT
Kriget i Gaza
- Området Gaza
ligger nära landet Israel.
Den palestinska gruppen
Hamas styr i Gaza.
- Kriget i området Gaza
började den 7 oktober år 2023.
- Då gjorde Hamas
en attack mot Israel.
- De tog över två hundra
personer som fångar.
De dödade ännu fler.
- Efter attacken började
Israel kriga i Gaza.
- Över 70 tusen människor
i Gaza har blivit
dödade i kriget.
- Många länder i världen
säger att Hamas är terrorister.
Sverige säger att Hamas
är terrorister.
9 juni 2026
SORGLIGT! Jag ber varje dag-jag kan inte göra mer!😂😔😴😮😢😭😠🖤
Varför! Bara 44 kilo?
Jag kanske väger 44 kilo och jag är bara 13 år. Han ser ut vara 35-50 år
😭😭😭😭varför
Synd jag vill att det ska vara fred på jorden 😢
8Sidor försvarar Israel. Tyvärr
Och jag säger att Israel är det största terrorista landet i hela världen.
Det var ju hamas som attackerade israel
Israel=bra